BÖRSE ONLINE Chefredakteur Frank Pöpsel zeigt, warum Deutschland schon seit 17 Jahren seinen Wohlstand verliert, wie das Tollhaus Politik den Abwärtssog immer weiter verstärkt und wie sogar DAX-Aktien mit drinhängen.

"Im Jahr 2007 war die Wirtschaftsleistung in den USA und die Wirtschaftsleistung in Europa in etwa gleich hoch", verrät BÖRSE ONLINE Chefredakteur Frank Pöpsel während seines jährlichen Vortrags auf dem Fondskongress in Mannheim. Und der Finanzjournalist fährt fort: "Und im Jahr 2007 war der Börsenwert aller US-Unternehmen und der Börsenwert der europäischen Unternehmen in etwa gleich hoch. Heute, 17 Jahre später, ist das Bruttoinlandsprodukt der USA in etwa doppelt so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt in der EU. Und heute, 17 Jahre später, ist der Börsenwert der US-Unternehmen etwa dreimal so groß wie der Börsenwert Mehrwert der europäischen Unternehmen. Bleibt die Frage: Wie konnte das passieren?"

Frank Pöpsel: So vernichtet das Tollhaus Politik unseren Wohlstand

"Dazu haben wir aktuelle Anekdoten aus dem Tollhaus der Politik", verrät Chefredakteur Frank Pöpsel. "Im Zentrum steht der Verbraucher. Der Verbraucher, das Leitbild des Verbrauchers, der informierte eigene Entscheidungen trifft, ist nicht mehr zeitgemäß. Das sagen nicht nur die Grünen, das sagt so ähnlich auch die EU-Kommission. Und alle fordern mehr Mehr Mut zur Regulierung. Und Deutschland hat ganz viel Mut zur Regulierung. Wenn wir die Jahre 2010 und 2022 vergleichen, so ist in diesem Zeitraum, sind etwa 1.000 neue Bundesgesetze dazu hinzugeekommen."

Welche teils abstrusen Gesetze unseren Lebensstandard absenken und Wohlstand vernichten, warum viele DAX-Aktien lediglich wegen Staats-Subventionen noch Gewinne schreiben und welchen Ausweg es gibt, das erfahren Sie jetzt hier im gesamten Vortrag von Frank Pöpsel.

Und lesen Sie danach auch: Professor Hans-Werner Sinn warnt: "Dann haben wir die maximale Verwerfung!"