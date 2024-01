Sie möchten nicht mehr von Ihrem stressigen Job abhängig sein und in eine entspannte Teilzeitarbeit wechseln? So viel Geld müssen Sie investieren, um unabhängig von Ihrem Arbeitgeber zu leben:

Den eigenen stressigen Job an den Nagel hängen und lieber eine schlechter bezahlte Arbeit annehmen, die glücklich macht? Davon träumen nach langen Jahren der Karriere in großen Unternehmen viele Menschen. Allerdings lässt sich der Traum nur selten umsetzen, denn es fehlt an Geld, um die finanzielle Lücke, die so ein Jobwechsel hinterlassen würde, zu schließen.

Allerdings gibt es eine Möglichkeit, die eine solche Wunscherfüllung möglich macht. Diese kommt aus den USA und ist unter dem Namen Barista FIRE bekannt.

Barista FIRE – genug Geld, um nicht mehr vom Job abhängig zu sein

Konkret geht es bei Barista FIRE um eine Stufe der finanziellen Unabhängigkeit, die es erlaubt in einen schlechter bezahlten Job zu wechseln, um mehr Lebensglück zu erfahren. Damit dies keinen wesentlichen Einfluss auf die eigene Lebenssituation hat, braucht es aber ein entsprechendes Vermögen, um die Differenz zu dem vorherigen Gehalt zu denken. Anhänger der FIRE-Bewegung (Financial Independ Retire Early) ziehen dafür Geld aus ihrem Vermögen in Form von Aktien und ETFs, das bei kleinen Entnahmeraten sogar noch weiter wachsen kann, aufgrund der angenommenen Marktrendite von sieben Prozent p.a.

Wie genau die Stufe Barista FIRE aussehen kann, erfahren Sie im Folgenden:

So viel Geld müssen Sie investieren, um nicht mehr auf ihren Job angewiesen zu sein

Gesetzt den Fall Sie möchten Ihren 50.000 Euro Vollzeitjob kündigen und in eine ruhige Teilzeitstelle mit 35.000 Euro wechseln, so ergibt sich eine Differenz von 15.000 Euro, die jährlich gedeckt werden muss. Nimmt man an, Sie entnehmen mit einer konservativen Entnahmerate von drei Prozent aus ihrem Portfolio, so benötigt es ein Vermögen von 495.000 Euro in Aktien und ETFs.

Dies erscheint als eine sehr hohe Summe, die allerdings durch entsprechende Disziplin und hohe Sparraten erreicht werden kann. Ein wichtiger Faktor ist dabei auch der Anlagehorizont:

So benötigen Sie bei einer Anlagedauer von 15 Jahren 1554 Euro als monatliche Sparrate

So benötigen Sie bei einer Anlagedauer von 20 Jahren 944 Euro als monatliche Sparrate

So benötigen Sie bei einer Anlagedauer von 25 Jahren 607 Euro als monatliche Sparrate

So benötigen Sie bei einer Anlagedauer von 30 Jahren 403 Euro als monatliche Sparrate

So benötigen Sie bei einer Anlagedauer von 35 Jahren 273 Euro als monatliche Sparrate

