Sie möchten sich nie wieder Sorgen um Ihre Rente und Altersvorsorge machen? So viel Geld müssen Sie ansparen, um ohne Probleme in der Zukunft ein Aktienportfolio zu haben, dass ihre Versorgung im Alter sichert.

Die Angst vor der Altersarmut in Deutschland wird immer größer, nicht zuletzt, weil das Rentensystem auf so wackeligen Füßen steht, dass man einen Kollaps als wahrscheinliches Szenario betrachten kann. Dementsprechend ist die eigene Altersvorsorge alternativlos.

Doch vielen Menschen stellt sich die Frage: Wie viel Geld muss ich eigentlich sparen, um im Alter nicht mehr arbeiten oder vielleicht früher mein Leben zu genießen und nicht mehr sparen zu müssen?

Coast Fire: Genug Geld investiert, um nie wieder zu sparen

In diesem Kontext sollten sich Anleger mit dem Begriff Coast Fire aus der “Financial Independence Retire Early”-Bewegung vertraut machen. Dieser Ausdruck oder auch Status definiert eine Stufe des eigenen Vermögensaufbaus, in der man theoretisch keinen Cent mehr sparen muss und bei einer erwarteten Marktrendite von sieben Prozent (historischer Wert) zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt in den Ruhestand gehen kann.

Sparer, die diesen Status erreicht haben, verspüren häufig deutlich weniger Druck in Bezug auf ihren Job oder die eigenen Ausgaben. Oftmals ist ein stärkeres Konsumverhalten die Folge, da man das Leben mehr genießen kann.

Aber wie viel Geld braucht es eigentlich, um diesen Status zu erreichen?

So viel Geld müssen Sie investieren, um später nie wieder arbeiten zu müssen

Auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamtes lagen die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten eines Single-Haushaltes im Jahr 2022 bei 1.833 Euro pro Monat. Dies entspricht einem Jahreswert von 21.996 Euro. Aufinflationiert liegt dieser Wert…

…nach 10 Jahren bei 26.813 Euro (Zwei Prozent Inflation p.a.)

…nach 20 Jahren bei 32.648 Euro (Zwei Prozent Inflation p.a.)

…nach 30 Jahren bei 39.842 Euro (Zwei Prozent Inflation p.a.)

…nach 40 Jahren bei 48.568 Euro (Zwei Prozent Inflation p.a.)

Geht man nun von einem Entnahmeplan mit einer Rate von drei Prozent pro Jahr und einer Kapitalmarktrendite von sieben Prozent aus, dann brauchen Sie heute die folgende Summe…

…um in 10 Jahren in Rente zu gehen: 449.802 Euro

…um in 20 Jahren in Rente zu gehen: 278.416 Euro

…um in 30 Jahren in Rente zu gehen: 172.719 Euro

…um in 40 Jahren in Rente zu gehen: 107.031 Euro

Es ist also durchaus möglich, den Status Coast Fire und damit die Sorglosigkeit, sich grundsätzlich nicht mehr um das Sparen für die Altersvorsorge kümmern zu müssen, zu erreichen. Allerdings braucht es dafür einen entsprechenden Verdienst und natürlich jede Menge Sparsamkeit.

