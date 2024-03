Ist das Kursziel für die Bayer-Aktie wirklich 0 Euro? Der deutsche Börsen-Experte und DAX-Kenner Thomas Gebert verrät, warum die deutsche Aktie unter Druck ist und was er stattdessen kaufen würde.

Im Interview mit BÖRSE ONLINE sagt DAX-Experte und Börsenbrief-Autor Thomas Gebert: "Die können Bayer verklagen, solange bis Bayer nichts mehr hat. Mit diesem Fall im Kopf, würde ich das Kursziel für Bayer mit null Euro angeben. Es kann noch ein paar Jahre so gehen aber letztlich wird das mit den Klagen nicht aufhören." Welcher Fall dabei Parallelen zu Bayer aufweist und welche Aktien Thomas Gebert lieber kauft:

Kursziel für die Bayer-Aktie 0 Euro?

"Ich habe einen ähnlichen Fall in Erinnerung W. R. Grace. Die hatten damals - ich erzählt jetzt aus Erinnerung - United Asbestos gekauft", verrät Thomas Gebert. Daraufhin sei es zu "Klagen wegen Lungenkrebs, Asbestose" gekommen. Und der DAX-Experte verrät weiter: "Die wurden ähnlich wie Bayer verklagt, mussten Schadenersatz zahlen und die zusätzlichen Strafzahlungen entrichten. Die wurden so lange verklagt, bis sie pleite waren. Es gab kein Entrinnen, keine Abspaltung, nichts, was die Firma dagegen hätte tun können."

Mit diesem Fall im Hinterkopf hat Thomas Gebert schon vor langer Zeit seine Bayer-Aktien verkauft. Denn damals sei es bei den Klagen nicht nur so gewesen, dass Menschen mit Asbestose entschädigt wurden, "sondern auch die Menschen, die keine Asbestose hatten, aber Angst hatten, sie würden Asbestose bekommen, mit der Begründung, dass, wenn dann einmal die Asbestose kommt und die Firma bis dahin pleite, er kein Schadenersatz mehr bekommen würde. Deshalb worden auch die entschädigt."

Das gesamte Interview, welche Hoffnungen es aber auch noch für Bayer gibt, warum der DAX das beste Investment von allen ist und warum der Ölpreis immer anzeigt, wie sich der DAX entwickeln wird, das sehen Sie schon jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Börsen-Experte Thomas Gebert verrät: Diese deutschen Aktien kaufe ich stattdessen

Für das Musterdepot seines Börsenbriefes "Der Gebertbrief" hat Thomas Gebert zuletzt RWE gekauft. Zusätzlich befinden sich aktuell etwa die deutschen Aktien von Adidas, Allianz, BASF, BMW, DHL und Co im Portfolio. Thomas Gebert setzt hier also sehr viel auf deutsche Aktien. Positiv hervor hebt er im Interview vor allem die BASF-Aktie: "Die Autos auch Mercedes und BMW finde ich gut und auch BASF. Denn BASF wird auch wieder Tage an der Sonne haben, da bin ich voll überzeugt. Dann würde ich statt Bayer-Aktien lieber BASF-Aktien kaufen und mit dem Chemie-Wert kann man auch wieder einen großen Kursaufschwung machen."

