Das Rentensystem in Deutschland ist wackelig und nicht mehr wirklich verlässlich – vor allem, wenn man plant, erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten in den Ruhestand zu gehen. Angesichts dessen sorgen immer mehr Menschen privat vor – zum Beispiel auch durch Anlagen in Aktien. Doch wie viel Kapital braucht es eigentlich, um sich keine Sorgen mehr um den Ruhestand machen zu müssen?

Keine Sorgen im Ruhestand – Soviel Geld braucht es

Dazu ist entscheidend, wie hoch die monatlichen Lebenshaltungskosten ausfallen, denn nur wer diese Summe komplett durch sein Vermögen decken kann, der muss sich später keine Sorgen mehr um seinen Ruhestand machen. Für einen Singlehaushalt in Deutschland lagen diese Kosten im Jahr 2021 bei 1.658 Euro. Für ein Paar ohne Kinder (Letztere dürften in den meisten Fällen zum Ruhestand schon auf eigenen Beinen stehen) bei 3.117 Euro.

Natürlich müssen diese Ergebnisse aber noch entsprechend aufinflationiert werden, je nachdem zu welchem Zeitpunkt der Renteneintritt geplant ist. Geht man zusätzlich von einer sicheren Entnahmerate von drei Prozent des Vermögens bei einer angenommenen Marktrendite von sieben Prozent p.a. aus, dann werden folgende Summen benötigt, um sich keine Sorgen mehr um den eigenen Ruhestand zu machen:

In 10 Jahren: Single: 800.325 Euro / Paar: 1.504.643 Euro

In 20 Jahren: Single: 974.625 Euro / Paar: 1.834.152 Euro

In 30 Jahren: Single: 1.182.926 Euro / Paar: 2.235.821 Euro

So erreichen Sie den Ruhestand

Doch auch wenn diese Summen auf den ersten Blick unerreichbar erscheinen, sollten Sie nicht die Macht des Zinseszinseffektes vergessen. Dieser wird besonders bei einer langen Anlagedauer ihr Freund und Helfer sein. So benötigt es diese Sparraten, um das Ziel zu erreichen, sollten Sie heute mit 0 Euro starten:

In 20 Jahren: Single: 1.869,27 Euro / Paar: 3.517,78 Euro

In 30 Jahren: Single: 971,74 Euro / Paar: 1.836,66 Euro

Gerade mit Blick auf eine Anlagedauer von 30 Jahren oder mehr können disziplinierte Sparer sich eine Altersvorsorge ganz unabhängig von der staatlichen Rente aufbauen. Allerdings sind dafür natürlich Konsumverzicht und einige andere Opfer nötig. Lesen Sie dazu: Mit 7 einfachen Schritten zur finanziellen Freiheit

