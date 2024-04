Die Zeichen verdichten sich: Ist die Zeit der schönen hohen Zinsen etwa bald vorbei? Warum Tagesgeld und Festgeld bald wieder unattraktiv werden könnten und welche Abhilfe es für Sparer und Anleger gibt.

Bald dürften die Zinsen bei Tagesgeld und Festgeld deutlich fallen. Warum? Die Europäische Zentralbank, welche für die Zinspolitik in der Eurozone verantwortlich ist, dürfte aufgrund der geringen Inflation und der schwachen Wirtschaft im Euroraum im Juni die Zinsen senken. Für die Zeit danach hält man sich weitere Senkungen offen, welche wahrscheinlich sind. Im März lag die Inflation in Europa bei 2,4 Prozent, nahe der Zielmarke von 2,0 Prozent. Doch welcher Schock droht Sparern jetzt bei Tagesgeld und Festgeld?

Diese Gefahr gibt es jetzt bei Tagesgeld und Festgeld

Schon vor dieser Nachricht der EZB war der Trend beim Tagesgeld und Festgeld ins Stocken geraten und sogar leicht gesunken. Die meisten Sparer dürften gemerkt haben, dass es keine Zinserhöhungen auf das Ersparte mehr gab und dann viele Neukunden-Angeboten auch eingestellt oder zumindest nur zu verringerten Konditionen weitergeführt wurden. Beim Tagesgeld ist die Situation nun heikel: Denn wenn die Zinsen sinken, dann können die Banken schnell reagieren und auch die Spareinlagen der Kunden innert kurzer Zeit zu deutlich geringeren Zinsen verzinsen. Hier gibt es so gut wie keinen Schutz, außer man befindet sich noch mitten in der Laufzeit eines Neukunden-Angebots. Die besten Angebote finden Sie dabei stets im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich.

Beim Festgeld sieht das natürlich etwas anders aus. Hat man einmal einen Vertrag mit einer Bank abgeschlossen, dann läuft dieser natürlich. Die Bank kann nicht einfach während der Laufzeit die Zinsen auf dem Festgeldkonto senken. Hier gibt es also einen gewissen Schutz für Anleger. Die Gefahr beim Festgeld ist hingegen, dass man sein Geld für einen langen Zeitraum zu nur mauen Konditionen verzinsen lässt und die Inflation, auch wenn sie aktuell nicht hoch ist, die Erträge direkt wieder aufzehrt. Gute und hohe Konditionen zum Festgeld finden Sie stets im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich

Was sagen die Experten zu Zinsen und Tagesgeld und Festgeld?

Dass wir uns das mit den sinkenden Zinsen nicht nur ausdenken, belegen diese Wortmeldungen: So sagt Fabio Angelini, Anlageexperte von Nordea Asset Management: „Cash hat zum letzten Mal in den Jahren 2007 und 2009 besser abgeschnitten hat als Anleihen. Und wir haben gesehen, dass sich die Wertentwicklung von Anleihen im Vergleich zu Cash genau um den Höhepunkt der Zinssätze herum zu verbessern begann." Und weiter wird er in einer Presse-Mitteilung von Nordea zitiert: "Nun steht womöglich die Wende zu wieder sinkenden Leitzinsen bevor. Für Sparer könnte das ein idealer Zeitpunkt sein, einen Teil ihres Kapitals von Cash in Richtung Anleihen umzuschichten, gibt Fabio Angelini zu bedenken."

Zudem führte Barkow Consulting eine Studie durch und fand heraus: "Eine eingehende Analyse der aktuellen Daten der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) für den Monat Februar 2024 mit besonderem Fokus auf die Einlagenzinsen hat zu folgenden unerwarteten Ergebnissen geführt: Erstmals seit der Zinswende sind die Tagesgeldzinsen für deutsche Privatanleger im Februar marktweit wieder gesunken."

Abhilfe schaffen könnten dabei Aktienanleihen. Diese sind zwar riskanter als Tagesgeld und Festgeld, bringen Anlegern aber oft starke Renditen und hohe Zinssätze. Bei BÖRSE ONLINE finden Sie stets die besten Aktienanleihe, wie etwa diese: 11,75 Prozent Zinsen mit der Rheinmetall-Aktie verdienen - So einfach geht es