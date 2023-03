Aktuell erhöhen zahlreiche Banken ihre Zinsen für das Tagesgeld. Dies gilt für Neukunden und für Bestandskunden. Doch wie viele Zinsen zahlen eigentlich die Sparkassen auf dem Tagesgeldkonto? Und gibt es hier bald eine Zinserhöhung?

Nachdem die Europäische Zentralbank EZB vergangene Woche die Zinsen in der Eurozone weiter angehoben hat, bleibt die Nachfrage nach dem Tagesgeldkonto weiter hoch. Doch wie viele Zinsen zahlen eigentlich die Sparkassen?

So viele Zinsen auf dem Tagesgeld zahlen die Sparkassen

Da die Sparkassen in Deutschland regional aufgestellt sind und teilweise unabhängig voneinander agieren, gibt es hier ganz unterschiedliche Höhen und Konditionen. Wir haben die wichtigsten Sparkassen herausgesucht und nach der Höhe der Zinsen geschaut. Oftmals sind diese noch an gewisse Konditionen gebunden, weshalb Kunden und Interessierte immer jeweils noch bei der betreffenden Sparkasse nachfragen.

Sparkasse Höhe Tagesgeldzinsen Einschränkung Kreissparkasse Köln 1,0% bis 100.000 Euro Sparkasse München 0,5% bis 500.000 Euro Sparkasse Desden 0,5% keine Sparkasse Dortmund 0,5% keine Mittelbrandenburgische Sparkasse 0,4% keine Sparkasse Emsland 0,3% keine Berliner Sparkasse 0,25% keine Sparkasse Köln/Bonn 0,2% bis 100.000 Euro Sparkasse Hamburg bis zu 0,02% Sparkasse Hannover 0,001% bis 50.000 Euro Stadtsparkasse Düsseldorf 0% Sparkasse Bremen 0%

Einen Sonderfall stellt noch die Sparkasse Allgäu dar. Denn sie zahlt erst ab 3.000 Euro 0,6 Prozent, ab 10.000 Euro 0,7 Prozent, aber 25.000 Euro 0,8 Prozent und ab 100.000 Euro 1,0 Prozent. Dabei stammen alle Angaben vom 17. März.

Und wer sich die Tabelle anschaut, der wird große Unterschiede feststellen. Teilweise gibt es ganz gute Zinsen, aber teilweise liegen die Sparkassen weit unter dem Markt-Durchschnitt. Denn beispielsweise im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich lassen sich Tagesgeldzinsen von 26 Banken zwischen 0,75 Prozent und 2,5 Prozent pro Jahr finden.

Doch erhöhen die Sparkassen bald vielleicht ihre Zinsen?

Erhöhen die Sparkassen bald die Zinsen auf das Tagesgeld?

Von den Sparkassen gibt es keine Infos darüber, ob eine Erhöhung der Zinsen auf dem Tagesgeldkonto geplant ist. Schaut man sich den Markt an, so gibt es sicherlich etwas Nachholbedarf. Zudem erhöhte die EZB die Zinsen für den Einlagenzinssatz der Banken am vergangenen Donnerstag um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Die Leitzinsen in der Eurozone betragen sogar 3,5 Prozent.

Gut möglich also, dass verschiedene Banken ihre Zinsen für das Tagesgeld demnächst erhöhen. Ob die Sparkassen auch dazu gehören, finden Bestandskunden jeweils bei ihrem Institut heraus.

