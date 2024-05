CDU-Legende Wolfgang Bosbach verrät im Interview bei BÖRSE ONLINE, warum es nicht mehr Wohlstand für alle gibt, was sich beim Bürgergeld und Sozialstaat ändern muss und wie man Deutschlands Wirtschaft wieder auf Vordermann bringt.

BÖRSE ONLINE: Herr Bosbach, was viele Menschen beschäftigt: Kommt es aufgrund der Probleme bei Rente und Sozialstaat in Kombination mit einer lahmenden Wirtschaft zu einem Wohlstandsverlust in den kommenden Jahren in Deutschland?

Wolfgang Bosbach: Also ich wäre schon froh, wenn wir den Wohlstand halten können und minimal ausbauen. Dazu möchte ich ein Zitat von unserem Bundeskanzler anführen, welches er auf der Handwerksmesse hier in München letztes Jahr sagte:

CDU-Politiker Wolfgang Bosbach: Mache mir große Sorgen um Deutschland

„Durch die grüne Transformation, die Dekarbonisierung der Wirtschaft, werden wir Wachstumsraten haben wie in den 50er-und 60er-Jahren." Wie kommt der Mann dazu?, frage ich mich. In den 50er-Jahren hatten wir im Schnitt 8 Prozent Wachstum, im Schnitt in den 60er trotz Rezessionsjahren 4%. Wir jubeln ja jetzt schon bei 0,4. Das, was uns jetzt von den 50er-, 60er-, 70er-Jahren unterscheidet ist: damals konnte der Staat noch sein Aufstiegsversprechen einlösen. Wenn du fleißig bist, wenn du dich anstrengst, wenn du in der Schule gut lernst, eine Grundausbildung hast, wird es dir später Jahr für Jahr signifikant besser gehen. Und dieses Versprechen macht der Staat heute immer noch, aber er kann das nicht mehr einlösen. Und dann haben viele Menschen das Gefühl: „Ich strenge mich an und arbeite nicht zu wenig. Ich komme aber nicht von der Stelle. "Und dieses Gefühl entspricht leider der Realität.

BÖRSE ONLINE: Aber was können wir dann dagegen tun?

Wolfgang Bosbach: Zunächst mache ich mir große Sorgen, weil wir den Zusammenhang verlieren zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der sozialen Leistungsfähigkeit unseres Landes. Aber ich möchte auch die Menschen aufrütteln, dass es so unter keinen Umständen weitergehen darf. Wir müssen jetzt etwas tun, weil wir immer weiter abgehangen werden von den Ländern, die eine wesentlich stärkere wirtschaftliche Performance haben als wir, obwohl wir eigentlich sehr gute Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit mitbringen.

"Die Ampel-Regierung ist ein Totalausfall!"

BÖRSE ONLINE: Aber wie erklären Sie es sich dann, dass die Ampel-Regierung diese wirtschaftliche Notwendigkeit scheinbar nicht versteht?

Wolfgang Bosbach: Ich habe noch ein Zitat des Bundeskanzlers auf dem SPD Bundesparteitag. Wörtliches Zitat: „Der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Sozialstaat." Zitat Ende. Da entgegne ich: Nein, Herr Bundeskanzler, der Wohlstand basiert nicht auf dem Sozialstaat, der basiert auf dem Fleiß der Menschen, auf dem Erfolg der Unternehmen, auf unserer Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit. Wenn Herr Scholz glaubt, wir könnten den Sozialstaat mit Bürgergeld et cetera, immer weiter ausbauen bei nachlassender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, dann steuern wir auf den Abgrund zu. Das kann nicht funktionieren. Diesen Sozialstaat können wir uns nur erlauben, weil wir wirtschaftlich stark und wettbewerbsfähig sind. Und da haben wir in letzter Zeit deutliche Einbußen hinzunehmen.

Welche weiteren Verfehlungen Wolfgang Bosbach der Ampel-Regierung jetzt vorwirft, wie er die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen würde, wer bei der Rente bald zurückstecken muss und ob die CDU mit der AfD koalieren würde, das erfahren Sie jetzt im kompletten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

