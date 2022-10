Laut einem Medienbericht will Finanzminister Christian Lindner die Steuern in Deutschland für alle senken!! Ab wann die Steuerentlastung greift und wie viel weniger Steuern Sie zahlen müssen.

Laut der BILD will Bundesfinanzminister Christian Lindner die Steuern für alle in Deutschland weiter senken. So sollen die Freibeträge für uns alle ansteigen, was geringere Steuerzahlungen zur Folge hat.

Der Grundfreibetrag - bis zu diesem Einkommen muss niemand in Deutschland Steuern zahlen - soll ab 2023 um weitere 561 Euro auf 10.908 Euro steigen.

Zusätzlich soll der Kinderfreibetrag um 404 Euro auf 6.024 Euro steigen.

Je nach Anzahl der eigenen Kinder und des Einkommens, können Steuerzahler somit mehrere hundert Euro im kommenden Jahr sparen. Doch auch Singles sparen bereits ab einem mittleren Einkommen mehr als 100 Euro im Jahr durch diesen Schritt.

Steuerentlastungen in Deutschland

Lindner kann und muss diesen Schritt gehen, da der Staat durch die Inflation mehr Steuergelder einnimmt. Bekommen Arbeitnehmer höhere Gehälter, um die Inflation auszugleichen, so verdient der Staat durch die kalte Progression hier ebenfalls. Deswegen kann der Deutsche Staat den Bürgern bei den Freibeträgen etwas entgegen kommen.

Und im Jahr 2024 sollen diese Freibeträge abermals steigen, stellt Lindner bereits in Aussicht.

Allerdings muss der Plan zur Steuersenkung für alle laut Medienbericht der BILD noch durch Ressort-Abstimmungen und auch noch durch den Bundestag.