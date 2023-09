Unternehmensprofil

Die MLP SE fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe, die sich als das führende unabhängige Beratungshaus in Deutschland bezeichnet. Basis des Geschäftsmodells ist die langfristige Beratung von Akademikern und ähnlich anspruchsvollen Kunden in den Bereichen Vorsorge, Vermögensmanagement, Gesundheit, Versicherung, Finanzierung und Banking. Zu diesem Zweck besitzt der Konzern auch eine Vollbanklizenz. Privatkunden mit einem Vermögen ab 5 Mill. Euro und institutionelle Kunden wie Stiftungen oder Kirchen erhalten umfangreiche Leistungen in der Vermögensberatung und -verwaltung sowie Wirtschaftsprognosen und Ratings durch die FERI-Gruppe. Die Tochtergesellschaft TPC unterstützt Firmenkunden bei der betrieblichen Vorsorge. Das operative Geschäft ist in fünf Segmente gebündelt, und zwar "Finanzberatung", "Banking", "FERI", "DOMCURA"und "Holding". Das Segment DOMCURA umfasst die Konzeption, Entwicklung und Realisierung von Deckungskonzepte in der Sachversicherung und Maklertätigkeiten.

Offizielle Webseite: www.mlp-ag.de