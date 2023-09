Sie legen Ihr Geld auf dem Tagesgeldkonto bei der Sparkasse an? Dann sollten Sie jetzt überlegen, ob Sie nicht lieber umschichten und mehr Zinsen auf dem Tagesgeld bekommen wollen. Die Hintergründe:

Die meisten Sparkassen in Deutschland zählen weiterhin zu den Knausern wenn es um das Thema Tagesgeld geht. Zwar haben sie zwischenzeitlich ihre Zinsen teilweise angehoben, doch berauschend ist das Ganze nicht. Und die Konkurrenz enteilt dabei immer weiter mit immer höheren Zinsen. Wer das Geld auf den Tagesgeldkonten der Sparkasse belässt, bekommt das Vermögen nicht nur von der Inflation aufgezehrt, sondern verliert auch gegenüber Freunden, Kollegen und Verwandten, die ihr Geld womöglich deutlich höher verzinsen lassen. Eine kleine Kostprobe?

So schlecht sind die Sparkassen beim Tagesgeld

Laut einer Auswertung von Verivox bieten aktuell 20 Sparkassen in Deutschland immer noch 0,0 Prozent aufs Tagesgeld. Wohingegen andere Banken bereits die Schallmauer von 4,0 Prozent durchbrochen haben.

Etwa die C24 Bank - eine Bank von Check24 - bietet bis Ende des Jahres 4,0 Prozent Zinsen. Danach sinkt der Zinssatz auf den dann geltenden Referenz-Zins. Hier geht es direkt zum Angebot.

Doch auch etwa die Sparkasse München (1,0 Prozent Tagesgeld Zinsen), die Sparkasse Hamburg (0,6 Prozent), die Berliner Sparkasse (1,0 Prozent), die Sparkasse Leipzig (1,0 Prozent), die Frankfurter Sparkasse (0,5 Prozent) oder die Sparkasse Dortmund (1,0 Prozent), bekleckern sich nicht mit Ruhm.

So verlieren Sparer bei der Sparkasse gegenüber der aktuellen Inflation von über 6 Prozent aktuell 5 Prozent Kaufkraft pro Jahr und gegenüber den Konkurrenz-Angeboten in Höhe von etwa 4 Prozent auch 3 Prozent gegenüber anderen Sparern und Anlegern. Denn auch etwa die deutsche Niederlassung der Bank of Scotland bietet aktuell 4,0 Prozent Zinsen pro Jahr. Hier geht es direkt zum neuen Angebot.

Auch Online Tagesgeld der 1822direkt hinkt hinterher

Zwar bietet die 1822direkt als Tochter der Frankfurter Sparkasse ein höheres Tagesgeld an als viele stationäre Sparkassen. Doch im Laufe der Zeit ist der Zinssatz hier auch immer weiter gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen geraten. Zwar bietet die 1822direkt für Neukunden aktuell für die ersten 6 Monate 3,2 Prozent Zinsen an, doch auf 12 Monate gerechnet sind es lediglich 1,90 Prozent insgesamt. Damit kommt die 1822direkt im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich lediglich auf Platz 30 von 33. Wer sich als Sparkassen-Kunde aber bei der 1822direkt wohler fühlt als bei anderen Banken und Anbietern, der sollte immerhin die hier etwas höheren Zinsen in Anspruch nehmen, um sein Geld gegenüber dem Kaufkraftverlust zumindest etwas mehr zu schützen. Hier geht es direkt zum Angebot der 1822direkt.

