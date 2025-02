Trade Republic ist bei vielen Kunden nicht nur wegen der günstigen Handelskonditionen, sondern auch wegen der hohen Tagesgeldzinsen beliebt. Doch ausgerechnet deswegen klagen nun Verbraucherschützer gegen das Berliner Unternehmen. Das müssen Kunden jetzt wissen.

Trade Republic ist ein Vorreiter in Deutschland, was das Zinsangebot angeht. So bietet der Neobroker Kunden den aktuellen Einlagenzinssatz der EZB als Verzinsung auf dem Verrechnungskonto. Da hier kaum ein anderer Anbieter langfristig mithalten kann, erfreut sich die Offerte bei Kunden großer Beliebtheit.

Doch jetzt hat der Neobroker die Verbraucherschützer am Hals, die sogar Klage eingereicht haben.

Tagesgeld bei Trade Republic: Verbraucherschützer klagen

So hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen das Berliner Unternehmen schon am vergangenen Freitag Klage wegen irreführender Werbung eingereicht, wie am Dienstag bekannt wurde. Ursache dafür ist, dass der Neobroker mit festen Zinsen in Höhe des EZB-Einlagenzinses wirbt, das Geld allerdings in Geldmarktfonds anlegt. Letztere können rein theoretisch im Kurs schwanken und dadurch zu einem Kursverlust für Anleger führen.

Über das Thema hatten wir bereits in folgendem Artikel berichtet: Ärger für Trade Republic: BaFin schaltet sich ein – Tagesgeldzinsen betroffen

Gegen diese Vorwürfe setzte sich Trade Republic bereits zur Wehr und schrieb: "Die Diversifizierung der Kundeneinlagen auf mehrere Partnerbanken sowie in qualifizierte Geldmarktfonds ist keine Neuerung, sondern wurde bereits Ende Mai 2024 eingeführt. Seitdem können alle Kunden in der App jederzeit transparent einsehen, wie ihr Barguthaben verteilt ist."

Doch was bedeutet die Klage eigentlich für Kunden von Trade Republic?

Was wird jetzt aus dem Tagesgeld bei Trade Republic?

Tatsächlich dürften die aktuellen rechtlichen Komplikationen keinen Einfluss auf das Tagesgeld-Angebot von Trade Republic haben, da es hier in erster Linie um die Werbung des Neobrokers geht. Kunden müssen sich daher vermutlich keine Sorgen machen.

Wer sich die hohen Zinsen bei Trade Republic jetzt sichern will, kann hier mehr zum Angebot erfahren.

Wer allerdings jetzt erst darauf aufmerksam geworden ist, dass das Zinsangebot von Trade Republic kein reines Tagesgeld ist und deswegen wechseln möchte, der kann im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich mehr zu den Alternativen erfahren.

Lesen Sie auch:

Änderung bei Trade Republic Zinsen – So viel gibt es jetzt – Lohnt es sich noch?