Das Verbraucherportal Biallo sieht einen Zinsanstieg auf breiter Front. Die Zinsen bewegen sich nun auf die Vier-Prozent-Marke zu. Das können Sie jetzt erwarten

Die Zinsen für Tagesgeld haben die Drei-Prozent-Marke auf breiter Front überschritten und bewegen sich auf die Vier-Prozent-Marke zu. Das hat eine aktuelle Auswertung des Verbraucherportals Biallo (Biallo.de) für Börse Online ergeben. Grund für die höheren Zinsen ist die die Zinswende, die die europäische Notenbank EZB wegen der angestiegenen Inflationsraten vollzogen hat. Seitdem ist der Leitzins in Rekordtempo auf nunmehr 3,75 Prozent gestiegen. „Der Taktgeber für die Tagesgeldzinsen bleibt die EZB“, erläutert Biallo.de-Experte Sebastian Schick gegenüber Börse Online. „Wir gehen davon aus, dass die EZB am 15. Juni und am 27. Juli zwei weitere Zinserhöhungen um mindestens je 0,25 Prozentpunkte auf dann 4,25 verkünden wird. In der Folge könnte die Vier-Prozent-Marke beim Tagesgeld recht zügig geknackt werden.“

Gleichzeitig wird die Zinsschlacht unter den deutschen Finanzinstituten immer erbitterter ausgefochten: Nachdem die Consorsbank, die deutsche Tochter der französischen Großbank BNP Paribas, seit vergangener Woche 3,2 Prozent auf ihr Tagesgeld für sechs Monate garantiert, hat die Comdirect jetzt nachgezogen: Die Commerzbank-Tochter bietet für ihr Tagesgeldkonto „Tagesgeld Plus“ 3,25 Prozent Zinsen für sechs Monate. Damit ist Comdirect die Bank mit deutscher Einlagensicherung, die derzeit die höchste Verzinsung garantiert.

Im Durchschnitt liegt der Zinssatz bei Tagesgeldkonten nach Angaben von Biallo.de derzeit bei 1,7 Prozent. Einzelne -Institute bieten deutlich höhere Zinssätze an, die aber meist auf Neukunden beschränkt sind —wie die Angebote von Comdirect und Consorsbank. Meist sind die Angebote auch zeitlich befristet, wobei nach vier oder sechs Monaten die deutlich niedrigeren Zinssätze für Bestandskunden gelten.





Sicherheitsbedürfnis steigt

Den höchsten Zins gibt es - bei der TF Bank mit 3,35 Prozent, garantiert für vier Monate und mit schwedischer Einlagensicherung, die laut Biallo.de wie die deutsche die „höchste Sicherheit“ (Rating: „AAA“) bietet. Nach vier Monaten sinkt die Verzinsung allerdings rasant auf 1,3 Prozent (siehe Tabelle).

Das Angebot der Renault Bank (Frankreich) wird mit „hoher Sicherheit“ („AA“) bewertet, das von Open Bank und Suresse (beide Spanien) mit „gut“ („A“).

Die kurzen, aber garantierten Zinsbindungen von vier bis sechs Monaten sieht Schick durchaus positiv. „Zinshopper erhalten dadurch eine gewisse Planbarkeit für das Parken von Liquidität. Schließlich können hohe variable Zinsen auch jederzeit nach unten angepasst werden.“ Angebote mit deutscher Einlagensicherung würden seit dem US-Bankenbeben übrigens vermehrt gesucht. „Das Sicherheitsbedürfnis der Sparer ist gestiegen“, sagt Schick.

