Die Zinsen für Tages- und Festgeld steigen immer weiter. Nun durchbricht eine Bank aus Deutschland die Schallmauer von 4 Prozent beim Festgeld. Doch ist dieses Angebot einen Blick wert?

Die Zinsen steigen überall immer weiter an und auch für Sparer werden die Angebote immer attraktiver. Inzwischen bietet eine Bank aus Deutschland vier Prozent auf das Festgeld. Doch sollten Anleger dieses Angebot wahrnehmen? Und was genau beinhaltet es?

Diese deutsche Bank bietet jetzt 4 Prozent Zins aufs Festgeld

Seit einigen Tagen bietet die Bank11 aus Deutschland den neuen Spitzenzins am Festgeldmarkt. Insgesamt 4 Prozent gibt es für Anleger beim “Sparbriefkonto Fest”, aber nur wenn diese sich 24 Monate binden. Dafür unterliegt die Bank aber auch der deutschen Einlagensicherung, anders als viele ähnlich attraktive Festgeldangebote in Europa.

Die Aktion gilt dabei nur für Neukunden ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro bis hinauf zu maximal 250.000 Euro. Die Zinszahlung erfolgt dabei auf das dazugehörige Tagesgeldkonto, welches immerhin mit einem Prozent verzinst wird. Auszahlungen finden übrigens einmal pro Jahr statt.

Ist Festgeld bei steigenden Tagesgeldzinsen attraktiv?

Allerdings mehreren sich die Stimmen, die Festgeld im aktuellen Umfeld der steigenden Zinsen als weniger attraktiv ansehen. Einige gehen sogar davon aus, dass das Tagesgeld sogar bald solche Zinsen abwerfen könnte.

Tatsächlich hängt dies aber vor allem an der EZB-Politik, die in einer Rezession schnell umschlagen könnte. Welche Anlage am Ende für Sie besser ist, können Sie mithilfe des Börse Online Tagesgeldvergleich und des Börse Online Festgeldvergleich für sich feststellen.

Ist das Angebot einen Blick wert?

Aber wie sieht es mit dem Angebot der Bank11 aus? Ist das einen Blick wert?

Für Sparer, die sich jetzt hohe Zinsen sichern wollen, definitiv, denn das Angebot scheint in Deutschland bisher einmalig. Vor allem die Einlagensicherung in der BRD ist neben dem hohen Zins ein großes Plus.

Alternativ können Sie einen Blick auf den Börse Online Festgeldvergleich werfen, um vielleicht ein passenderes Tagesgeld zu finden.

Lesen Sie auch: Tagesgeld: So kassieren Sparer mehr als bei Banken und Sparkassen – mit der Garantie der Bundesrepublik Deutschland

oder: Tagesgeld bei Allianz, Generali und Cosmos Direkt: So viele Zinsen gibt es jetzt