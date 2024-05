Lange dauert es nicht mehr. Dann entscheidet sich die Zukunft der Zinsen. Wie es mit dem Tagesgeld weitergeht, das erfahren Anleger und Sparer an diesem bestimmten Datum. Doch was bedeutet das jetzt für Sparkasse, ING, Consorsbank und Co?

Am 6. Juni 2024 entscheidet sich die Zukunft der Zinsen. Denn an diesem Tag tagt die Europäische Zentralbank EZB. Und diese bestimmt die Höhe der Leitzinsen im Euro-Raum, an welchen sich die Geschäftsbanken wie Sparkasse, ING oder auch Consorsbank dann orientieren. Viele Experten erwarten, dass es eine erste kleine Zinssenkung am 6. Juni gibt. Doch was würde das für das Tagesgeld bedeuten?

Sinken die Tagesgeld-Zinsen? Das sollten Anleger jetzt tun

Weil davon auszugehen ist, dass die EZB die Zinsen im Juni senken wird, sollten Sparer handeln. Seit September 2023 stehen die Leitzinsen in Europa bei 4,5 Prozent. Ein erster Zinsschritt dürfte diese Zinsen im Juni auf 4,25 Prozent senken. Wie es danach weitergeht, das bleibt der Bekanntmachung der EZB am 6. Juni zu entnehmen.

Wer sich jetzt allerdings die Zinsen im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich anschaut, der stellt fest: Hoppla, die Spitzenzinsen für Neukunden liegen ja nur noch bei 3,83 Prozent für die ersten 6 Monate. Eine unmittelbare Gefahr für das Tagesgeld und für die Höhe der Zinsen auf dem Tagesgeldkonto dürfte für die meisten Sparer also erstmal nicht bestehen. Nicht umsonst schrieben wir vergangenes Wochenende den Artikel: Neue Hoffnung beim Tagesgeld: So hohe Zinsen gibt es jetzt bei Sparkasse, ING und Targobank

Vielleicht müssen die Geschäftsbanken zunächst nach der EZB-Entscheidung nicht an der Zinsschraube drehen. Und wenn, dann sinken die Zinsen auf dem Tagesgeld wohl nur leicht. Dennoch sollten Sparer jetzt nochmal aktiv werden:

Bis zu 3,83 Prozent Zinsen bei Openbank, Sparkasse, Consorsbank und ING

Die aktuell höchsten Zinsen für Neukunden auf dem Tagesgeld gibt es für 6 Monate Laufzeit bei der Openbank. Die Openbank ist eine Tochter der spanischen Santander und offeriert Neukunden 3,83 Prozent Zinsen p.a.. Bei einer Anlage von 10.000 Euro wären das 191 Euro Rendite vor Steuern nach 6 Monaten. Und hier geht es zum Angebot

Interessant sind aber auch die Angebote für Neukunden bei der Consorsbank, der ING und der 1822direkt, einer Tochter der Frankfurter Sparkasse. Denn alle drei Banken bieten Neukunden für die ersten 6 Monate Zinsen auf dem Tagesgeld in Höhe von 3,30 Prozent. Bei einer Anlage von 10.000 Euro macht dies 165 Euro Rendite vor Steuern.

Bei der Consorsbank ist es so, dass es für die ersten 5 Monate 3,75 Prozent Zinsen p.a. gibt, bevor der Zinssatz dann generell auf 1,00 Prozent p.a. fällt. Hier geht es direkt zum Tagesgeld der Consorsbank

Bei der ING gibt es nach den ersten 6 Monaten und 3,3 Prozent Zinsen p.a. auf dem Tagesgeld dann immerhin 1,25 Prozent p.a. grundsätzlich. Hier geht es direkt zur ING

Und bei der Sparkassen-Tochter 1822direkt sind es 3,3 Prozent Zinsen p.a. auf dem Tagesgeld für das erste halbe Jahr für Neukunden und dann lediglich 0,60 Prozent p.a. als Basiszins bei der Sparkasse. Und hier geht es direkt zu 1822direkt

Am 6. Juni wird es also für Sparer spannend. Denn dann fällt die erste wichtige Zins-Entscheidung in diesem Jahr rund um das Tagesgeld. Für den Moment sollten Sparer jetzt aber erstmal gut dafür gerüstet sein.

