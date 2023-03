Die Volkswagen Bank hebt am 30. März die Zinsen für Neukunden beim Tagesgeld an.



Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) wird schon bald die Zinsen für Neukunden beim Tagesgeld erhöhen. Ab dem 30. März 2023 erhalten Neukunden für den Abschluss des Tagesgeldkontos „Plus Konto TopZins“ 2,25 Prozent Zinsen, bis dahin sind es 2,0 Prozent. Clevere Sparer warten also besser bis zu diesem Tag, um sich die höheren Zinsen zu sichern. Der Zinssatz gilt für sechs Monate, die Zinsen werden monatlich gut geschrieben. Neukunde ist, wer 36 Monate kein Tagesgeldkonto (Plus Konto oder Orderkonto) bei der Volkswagen Bank oder der Audi Bank unterhalten hat. Der Zinssatz gilt für eine Anlagesumme bis zu 50000 Euro. Bereits vor kurzem hatte die VW Bank angekündigt, ihre Zinsen für Bestandskunden zu erhöhen: Ebenfalls ab dem 30. März steigt der Satz von zuvor 0,40 Prozent auf dann 0,65 Prozent an (bei online Kontoführung).



Auch für das Sparkonto werden die Zinsen am 30. März 2023 auf dann 0,75 Prozent von bisher 0,50 Prozent angehoben (auch diese Sätze gelten nur für online Kontoführung). Im Unterschied zum Tagesgeld ist das Spargeld aber nicht sofort verfügbar. „Möchten Sie Geld von Ihrem Sparkonto abheben, müssen Sie den gewünschten Betrag zunächst kündigen. 30 Tage nach der Kündigung können Sie sieben Kalendertage über den gekündigten Betrag verfügen. Das bedeutet, dass Sie das Geld innerhalb dieser sieben Tage von Ihrem Sparkonto auf ein Referenzkonto überweisen können. Wenn Sie das Geld nicht überweisen, legen wir den gekündigten Betrag nach Ablauf der Kündigungsfrist weiter auf Ihrem Sparkonto an“, so Volkswagen Financial Services.



Die Volkswagen Bank unterliegt der deutschen Einlagensicherung Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), die gemäß der EU-Regularien pro Kunde einen Betrag bis zu 100000 Euro absichert. Daneben ist die VW Bank auch freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und sichert so pro Kunde Einlagen bis zu 5 Millionen Euro ab.



