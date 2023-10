Eine Sparkasse erhöht die Tagesgeld-Zinsen ab sofort auf 3,60 Prozent. Wer bestimmte Konditionen erfüllt, der erhält das hohe Tagesgeld sogar 12 Monate lang. Und um diese Sparkasse handelt es sich.

Die Online-Tochter der Frankfurter Sparkasse - die 1822direkt - erhöht ab sofort die Zinsen auf dem Tagesgeld von 3,20 Prozent auf 3,60 Prozent pro Jahr. Das Gute daran ist: Eigentlich jeder Kunde, egal ob Sparkassen-Kunde oder nicht, kann sich diese hohen Zinsen auf dem Tagesgeld der 1822direkt sichern: Hier geht es direkt zum hohen Tagesgeld der Sparkasse

Dazu schreibt die 1822direkt: "Neue Kunden, die ab 02.10.2023 ihr erstes 1822direkt-Tagesgeldkonto mit attraktivem Zins von 3,60 % p.a. eröffnen, erhalten automatisch das kostenlose Wertpapierdepot der 1822direkt dazu. Der Zins gilt zunächst für 6 Monate ab Kontoeröffnung und für einen Anlagebetrag bis 100.000 €."

Doch es gibt auch eine Möglichkeit, sich die Zinsen für bis zu 12 Monate in Höhe von 3,60 Prozent zu sichern:

Lange und hohe Zinsen bei der Sparkasse

Denn Neukunden, die in den ersten 4 Monaten einen Wertpapiersparplan bei der 1822direkt einrichten oder 3 Trades mit mindestens 500 Euro Volumen ausführen, die erhalten eine Verlängerung des hohen Zinssatzes auf insgesamt 3,60 Prozent Zinsen für 12 Monate für bis zu 100.000 Euro.

In der Kategorie 12 Monate kommt die 1822direkt dann auf einen sehr guten dritten Platz im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich.

Dazu schreibt die Sparkassen-Tochter noch: "Das Angebot kann von allen Kunden wahrgenommen werden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto und kein Depot bei der 1822direkt geführt haben. Das Angebot gilt nicht für Kunden der Frankfurter Sparkasse."

Grundsätzlich kann sich das Angebot also für Sparer lohnen. Denn sie erhalten bei der Sparkasse hohe Zinsen auf das Tagesgeld und können bei kostenloser Depotführung einen ETF-Sparplan einrichten. Man muss das Depot ja nicht nutzen und kann nur das Tagesgeld in Anspruch nehmen. Wer aber höhere Zinsen kassieren möchte und auch mal etwas Geld an der Börse anlegen möchte, der findet hier eine Gelegenheit dazu. Lesen Sie passend dazu auch: Beeindruckende Performance mit dem Super-Sicher-Depot aus Aktien und ETFs

oder: Festgeld-Wahnsinn geht weiter: Nächster Anbieter erhöht Zinsen auf weit mehr als 4 Prozent pro Jahr