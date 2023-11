Endlich tut sich mal wieder was beim Tagesgeld. Nach einem langen Tagesgeld-Stau erhöht Scalable Capital nun die Zinsen auf einen sehr hohen Betrag. Wie viel Prozent es gibt.

Der Broker Scalable Capital erhöht ab sofort die Zinsen auf dem Tagesgeld-Konto von 2,6 Prozent auf 4,0 Prozent für Neukunden. Für Bestandskunden bleibt der Satz bei 2,6 Prozent. Konkret schreibt der Neobroker: "Für Neukunden: 4 % p.a. Zinsen (Baader Bank) auf bis 1 Mio. € für 4 Monate. Danach 2,6 % p.a. variabler Zins bis 100.000 €. Zinsangebot nur mit PRIME+." Dabei kostet PRIME+ Kunden 4,99 Euro pro Monat.

Aber lohnt sich das Angebot von Scalable?

Lohnt sich das Tagesgeld von Scalable Capital?

4,0 Prozent Zinsen sind sicherlich nicht schlecht. Im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich würde der Broker damit auf einen Platz recht weit vorne kommen. Dort zahlen aktuell nur die Suresse Bank 4,05 Prozent Zinsen p.a. für 6 Monate, die Openbank 4,05 Prozent p.a. für 6 Monate und die Consorsbank 4,02 Prozent p.a. für 6 Monate.

Insofern sind die 4 Prozent bei Scalable gut, aber die Laufzeit von 4 Monaten ist etwas gering. Immerhin gibt es dafür aber nach Ablauf des Neukunden-Zeitraums 2,6 Prozent Zinsen dauerhaft. Dieser Wert ist im Vergleich sogar ziemlich gut und auf Sicht von 12 Monaten kommen Sparer somit auf einen Betrag von 3,06 Prozent Zinsen. Allerdings gibt es auch hier wiederum in unserem Tagesgeld-Vergleich deutlich bessere Angebote.

Allerdings lohnt sich das Tagesgeld von Scalable, wenn Kunden ohnehin den Broker nutzen möchten. Denn an diesen ist das Tagesgeld ohnehin gekoppelt. Sucht man einen Broker, so ist der Zusatz mit den hohen Zinsen sehr angenehm. Zudem werden die Zinsen quartalsweise gezahlt und Scalable hat dann auch für Kunden noch weitere Zinsprodukte, die teilweise über 4,0 Prozent Zinsen pro Jahr bieten. In dieser Kombination kann sich das Angebot dann lohnen. Wer allerdings nur auf der Suche nach hohen Tagesgeld-Zinsen ist, der wird an anderer Stelle besser fündig.

Allerdings ist es ein sehr schönes Zeichen, dass sich beiden Zinsen mal wieder etwas tut. Schließlich gab es hier zuletzt einen Tagesgeld-Stau weil es wochenlang keine wirklichen Erhöhungen mehr gegeben hatte.

