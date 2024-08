Sollten Anleger sich jetzt vor der nahenden Zinssenkung der EZB nochmal hohe Zinsen sichern? Es könnte beim Tagesgeld eine der letzten Gelegenheiten sein. Wo es jetzt bis zu 4,75 Prozent Zinsen gibt und was die Banken wie ING, Targobank, WillBe und Co jetzt zu bieten haben.

Auch wenn zuletzt nicht mehr viel bei den Zinsen auf dem Tagesgeld passierte, so sind die durchschnittlichen Zinsen dennoch immer noch stabil hoch bei knapp über 2,0 Prozent. Für Sparer bedeutet dies nun, dass es immer noch sehr attraktive Zinsen gibt. Doch diese sollte man sich bald sichern. Denn die Zinsen könnten demnächst sinken. Welche Bank jetzt bis zu 4,75 Prozent Zinsen bietet:

Tagesgeld: Bis zu 4,75 Prozent Zinsen

Denn die WillBe Bank bietet Anlegern und Sparern jetzt bis zu 4,75 Prozent Zinsen. So schreibt die Bank selbst: "Auf unserem kostenlosen Tagesgeldkonto sparst du ab dem ersten Euro/Franken bei der Liechtensteinischen Landesbank, einer der sichersten Banken der Welt. Du profitierst von vorteilhaften Zinssätzen von 3.55 % EUR, 1.10 % CHF oder 4.75 % USD." So können Anleger in Euro auf jeden Fall 3,55 Prozent Zinsen p.a. generieren, was auf dem Tagesgeld aktuell ebenfalls ein Top-Wert ist. Wer aber noch etwas mehr verdienen möchte und Währungsschwankungen aushalten kann, der kann sich sogar mit dem Dollar-Tagesgeld bis zu 4,75 Prozent Zinsen p.a. sichern.

Und hier geht es direkt zum Angebot

Doch lohnt sich dieses Tagesgeld-Angebot oder sollen Anleger doch lieber auf bewährte Zinse-Angebote von ING, Targobank und Co setzen?

So hohe Zinsen zahlen ING, Targobank und Co aktuell auf dem Tagesgeld

Wem das Dollar-Tagesgeld bei der WillBe Bank zu wild ist, der muss nicht direkt zurückschrecken. Denn auch das Euro-Tagesgeld liegt mit 3,55 Prozent Zinsen p.a. sehr gut im Rennen. Schaut man sich etwa im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich um, so ist die WillBe Bank bei einer Laufzeit von 12 Monaten die Nummer 1. Bei einer Laufzeit von 6 Monaten wird sie nur ganz knapp von der Openbank mit 3,63 Prozent Zinsen p.a. für 6 Monate und der Suresse Direkt Bank mit 3,60 Prozent Zinsen p.a. geschlagen.

Die WillBe Bank liegt also gut im Rennen. Doch auch bei traditionellen Angeboten wie etwa von der ING oder der Targobank können Anleger noch profitieren. Auf Sicht von 6 Monaten zahlt etwa die ING noch 3,30 Prozent Zinsen p.a. was sich für Sparer durchaus lohnen kann. Hier geht es direkt zum Tagesgeld-Angebot der ING.

Und auch die Targobank liegt mit 3,25 Prozent Zinsen p.a. bei einer Laufzeit von 6 Monaten nicht schlecht im Rennen. Hier geht es direkt zum Tagesgeld-Angebot der Targobank.

Anleger und Sparer sehen also, dass es beim Tagesgeld immer noch attraktive Angebote gibt. Zu lange sollte man allerdings nicht mehr warten, denn bald könnten die Zinsen aufgrund der Zinssenkungen der EZB weiter abnehmen.

