Diese Bank bietet jetzt nicht nur 3,75 Prozent Zinsen, sondern ebenfalls einen attraktiven Bonus von 25 Euro für die digitale Verifizierung. Zeit sich das attraktive Tagesgeld-Angebot zu sichern oder gibt es womöglich einen Haken bei der Aktion?

3,75 Prozent Tagesgeld Zinsen sind aktuell das beste Angebot am Markt, denn dies entspricht dem Einlagenzinssatz der Europäischen Zentralbank EZB. Abgesehen von dem Neobroker Trade Republic bieten nur sehr wenige Geldhäuser diese Konditionen.

Tagesgeld mit 3,75% Zinsen und attraktiven Bonus

Einer von diesen Anbietern ist die niederländische DHB Bank, die 3,75 Prozent an Tagesgeld-Zinsen für Neukunden in den ersten drei Monaten nach Eröffnung bietet. Nach diesem Vierteljahr fallen die Zinsen auf aktuell 2,9 Prozent.

Die maximale Summe des zu verzinsenden Kapitals ist übrigens auf 50.000 Euro begrenzt. Trotzdem greift die Einlagensicherung der Niederlande in Höhe von 100.000 Euro im Fall einer Insolvenz.

Zudem können Sparer einen attraktiven Bonus in Höhe von 25 Euro bei der Eröffnung des Tagesgeld-Kontos erhalten. Alles, was dafür getan werden muss, ist das digitale Verifizierungsangebot via Verimi wahrzunehmen, statt sich beispielsweise via PostIdent zu legitimieren.

Lohnt sich das Tagesgeld Angebot dieser Bank?

Doch die Frage ist: Lohnt sich das Angebot dieser Bank?

Grundsätzlich ist das Angebot der DHB Bank sehr attraktiv, besonders mit Blick auf den Bonus in Höhe von 25 Euro und die hohen Zinsen. (Einen Blick auf andere Angebote können Sie im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich werfen)

Allerdings bietet die DHB Bank die 3,75 Prozent Zinsen nur für einen Zeitraum für drei Monate, nur unter dem Dach der niederländischen Einlagensicherung und nur bis 50.000 Euro. Angesichts dessen könnte das Angebot für Trade Republic mit der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro, der unbegrenzten Verzinsung und der direkten Weitergabe des EZB-Einlagenzinssatzes deutlich attraktiver sein.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

