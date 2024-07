Die Rente ist alles andere als sicher. Deswegen ist die Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen, das oberste Gebot für Anleger und Sparer. Mit diesen drei einfachen Schritten und Regeln können Sie perfekt für die Rente vorsorgen.

Je länger der Abstand zur Rente ist, desto höher ist, die Wahrscheinlichkeit vielleicht überhaupt keine Gelder mehr zu bekommen. Denn: Deutschlands Rentensystem ist krank, marode und in seiner jetzigen Form nicht langfristig aufrechtzuerhalten.

Dementsprechend müssen Sie die Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen, um später nicht bis 70 oder länger arbeiten zu müssen.

In 3 Schritten die Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen

Allerdings fragen sich viele: “Wie geht das? Und was soll ich tun?” Die Antwort liegt dabei häufig (jede Situation ist individuell) in diesen drei Schritten, um die Altersvorsorge in Eigenregie zu meistern:

Schritt 1, um perfekt für die Rente vorzusorgen: Nicht über den eigenen Verhältnissen leben

Der erste und wichtigste Schritt, um für das Alter vorzusorgen und Vermögen aufzubauen ist es, nicht über den eigenen Verhältnissen zu leben. Das bedeutet, Sie geben nicht alles oder mehr aus, als Sie monatlich einnehmen.

Sollten Sie das in der Vergangenheit getan haben, sollten Sie zunächst mit einem monatlichen Budget ihre Ausgaben limitieren und eventuelle Schulden abbezahlen.

Schritt 2, um perfekt für die Rente vorzusorgen: 15, besser 25 Prozent des Einkommens sparen

Sind die Schulden abbezahlt oder es gab nie welche, dann können Sie sich an den zweiten Schritt machen: Sparen.

Es ist zu empfehlen, mindestens 15, besser aber 25 Prozent des eigenen Einkommens monatlich zurückzulegen. Bei Gehaltserhöhungen sollte die Summe dann entsprechend ebenfalls angepasst werden.

Schritt 3, um perfekt für die Rente vorzusorgen: Global gestreut und langfristig investieren

Doch das Geld auf dem Konto zu lassen, reicht leider nicht. Um der Inflation zu entgehen und langfristig Vermögen aufzubauen, ist es der beste Weg über Jahrzehnte breit gestreut und global in Produktivkapital (Aktien) zu investieren.

Eine konkrete Anleitung, wie Sie an der Börse starten können und was wichtig zu beachten ist, finden Sie in diesem Artikel: Mit 5000 Euro an der Börse starten – Auf welche Aktien und/oder ETFs sollte man setzen?

Lesen Sie ebenfalls:

Ab welchem Vermögen kann ich an der Börse starten?