Ein deutscher Professor sagt, die Zinsen werden viel länger oben bleiben und vielleicht sogar noch erhöht werden. Dies würde positive Auswirkungen auf das Tagesgeld haben. Und diese Zinsen gibt es jetzt bei Banken wie ING, Sparkasse oder Consorsbank.

"Die EZB müsste jetzt auf Dauer die Zinsen hochhalten, so wie sich das für die USA und jetzt für das Vereinigte Königreich auch andeutet. Also diesem Trend müsste sich die Europäische Zentralbank anschließen", sagt Professor Gunther Schnabl, von der Universität Leipzig. Doch warum ist das seine Meinung und was würde dies für das Tagesgeld bedeuten?

Tagesgeld: Professor behauptet, Zinsen müssten länger oben bleiben

Professor Gunther Schnabl leitet das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig und ist Senior Adviser am Flossbach von Storch Research Institute. Und er sagt: "Die EZB müsste auch das Mandat der Preisstabilität wieder ein bisschen ernster nehmen. Sie müsste auch das Mandat ernster nehmen, dass sie keine Staatsausgaben durch Ankäufe von Staatsanleihen finanzieren sollte. Und daraus würde dann natürlich auch ein Druck auf die Regierungen im Euro-Raum entstehen, Ausgabenverpflichtungen abzubauen. Das würde zu einem Rückzug des Staates aus der Wirtschaft führen, aber die anhaltend hohen Zinsen würden auch die Unternehmen zwingen, dann Effizienzgewinne voranzubringen, sich wieder besser aufzustellen, gute Produkte zu entwickeln. Das hätte eine positive Auswirkung auf die Produktivität und dann würde es in unserem Land auch wieder besser werden."

Schnabl argumentiert nämlich, dass die niedrigen Zinsen dazu führen, dass Unternehmen ineffizienter werden und die Produktivität sinkt. Er plädiert für höhere Zinsen oder zumindest dafür, dass die Zinsen jetzt nicht wieder schnell sinken.

Für das Tagesgeld würde dies natürlich bedeuten, dass die Geschäftsbanken für längere Zeit auch höhere Zinsen auf dem Tagesgeldkonto an ihre Kunden bezahlen können, weil sie wiederum hohe Zinsen von der EZB bekommen. Doch was bedeutet das jetzt für beliebte Tagesgeldkonten bei etwa ING, Sparkasse, Consorsbank?

Diese Zinsen gibt es aktuell beim Tagesgeld von ING, Sparkasse, Consorsbank und Co.

Noch sind die Zinsen der EZB hoch, auch wenn es vor Kurzem die erste Leitzinssenkungen seit langer Zeit gab. Auch im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich erhalten Anleger und Sparer noch gute Zinsen. So gibt es etwa bei der Openbank noch 3,83 Prozent Zinsen p.a. für die ersten 6 Monate für Neukunden. Hier geht es direkt zum Angebot

Derweil erhalten Neukunden bei der Consorsbank noch für 6 Monate 3,30 Prozent Zinsen p.a.. Allerdings zahlt die Consorsbank beim Tagesgeld für 5 Monate 3,75 Prozent Zinsen, bevor der Zinssatz dann auf den normalen Tagesgeld-Satz von 1,00 Prozent fällt. Hier geht es direkt zum Angebot

Als interessant darf man aber auch die Tagesgeld-Angebote der ING und der Sparkasse bezeichnen. Denn bei der ING gibt es für die ersten 6 Monate 3,30 Prozent Zinsen p.a. bevor der Zinssatz bis zu einem Guthaben von 250.000 Euro auf 1,25 Prozent fällt. Hier geht es direkt zur ING

Und bei der Sparkassen-Tochter 1822direkt gibt es ebenfalls 3,30 Prozent Zinsen p.a.a auf dem Tagesgeld. Doch bei der Tochter der Frankfurter Sparkasse sinken die Zinsen danach auf 0,60 Prozent p.a. regulär. Und hier geht es direkt zum Tagesgeld der Sparkasse

Insgesamt gibt es also noch ganz gute Zinsen. Doch wenn Professor Schnabl recht hat, dann dürften die Zinsen noch längere Zeit oben bleiben. Wenn Sie das gesamte Interview sehen möchten, dann finden Sie dies auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Professor fordert: Der Euro muss jetzt aufgelöst werden: So würden deutsche Aktien profitieren