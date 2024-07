Diese beliebte deutsche Bank bietet jetzt satte 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen und das, obwohl der Einlagenzinssatz der EZB nur bei 3,75 Prozent liegt. Ein Angebot, das man auf keinen Fall ablehnen kann? Das müssen Sparer jetzt wissen und so erhalten Sie die hohen Tagesgeldzinsen.

Die Zinsen sind zuletzt von 4,0 Prozent auf 3,75 Prozent gesunken, was viele Banken zu Zinssenkungen bei ihren Angeboten bewogen hat. Doch bei der Targobank gibt es jetzt für Kunden die Möglichkeit sich 4,0 Prozent Zinsen für satte zwölf Monate zu sichern. Das steckt hinter der Aktion:

4,0% Zinsen für 12 Monate bei dieser deutschen Bank sichern

Konkret bietet die Targobank 4,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld für eine Laufzeit von zwölf Monaten für all diejenigen Kunden, die ein Depot bei dem Geldhaus eröffnen und Wertpapiere dorthin übertragen.

So erfolgt die Verzinsung mit dem Vorzugszinssatz auf die Summe in der derselben Höhe, in der Wertpapiere auf das Depot übertragen wurden. Der Minimalbetrag liegt bei 7.000 Euro, der Maximalbetrag bei 1.000.000 Euro. Die Einlagen sind dabei von der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro geschützt. Zusätzliche Bedingungen: Kunden dürfen 36 Monate zuvor kein Depot bei der Targobank gehabt haben.

Die Eröffnung des Tagesgeldes mit den Sonderkonditionen von vier Prozent Zinsen erfolgt dann vier Wochen nach Eingang der Wertpapiere im Depot. Hier geht es zum Angebot der Targobank.

Lohnt sich das Tagesgeld der Targobank?

Mit dieser Sonderaktion bietet die Targobank die höchsten Zinsen in ganz Deutschland und das über dem Einlagenzinssatz der EZB. Die Frage ist allerdings: Lohnt sich das Angebot?

Denn angesichts des hohen Aufwands und des Umstandes, dass eine Verzinsung nur bis zur Höhe des Depotübertrags erfolgt, ist das Angebot nicht für jeden Sparer geeignet. Wer sich weniger Arbeit mit der Eröffnung eines Tagesgeldes machen will, der kann im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich einen Blick auf die Konditionen werfen. Für alle anderen geht es hier zum Angebot der Targobank.

Lesen Sie auch:

Neues höchstes Tagesgeld in Deutschland – Bei dieser Sparkasse jetzt 3,75 Prozent Zinsen sichern

Oder:

Trade Republic: Wichtige Änderungen für alle Nutzer – Nur so gibt es noch hohe Tagesgeld Zinsen