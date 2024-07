Bei Trade Republic gibt es für viele Kunden eine wichtige Änderung, die insbesondere die attraktiven Zinsen des Neobrokers betrifft. Das müssen Sie jetzt tun, um weiterhin 3,75 Prozent Zinsen zu erhalten.

Trade Republic rollt stückweise das Girokonto für seine Kunden aus. Diese Maßnahme stand spätestens seit dem Erhalt der Vollbanklizenz seit Anfang des Jahres im Raum und inzwischen wird dieser Plan vom Neobroker aktiv kommuniziert.

Nun gibt es die erste wichtige Änderung für alle Kunden von Trade Republic. Insbesondere die Anleger, die bei dem Anbieter die hohen Zinsen von 3,75 Prozent erzielen, sind davon betroffen.

Wichtige Änderung für alle Nutzer von Trade Republic

So haben viele Kunden in den vergangenen Tagen folgende E-Mail von Trade Republic erhalten, in der es um das Upgrade zum Girokonto geht:

Trade Republic Mail von Ende Juni

Wichtig dabei: Kunden müssen dem Prozess aktiv zustimmen, egal ob über die betreffende Mail oder per App, wobei es mehrfache Erinnerungen zur Aktivierung geben wird. Allerdings gibt es noch eine weitere wichtige Veränderung:

Denn im Rahmen dieser Umstrukturierung wird Trade Republic die Zinszahlungen nur noch auf das jeweilige Girokonto vornehmen, bei dem die bisherige Schwelle von 50.000 Euro gefallen ist. Das Verrechnungskonto, das bisher jeder Kunde des Neobrokers hatte, wird dagegen nicht mehr mit den attraktiven 3,75 Prozent verzinst. Aber: Es gilt eine Übergangsfrist von 30 Tagen ab dem Tag, an dem die neue IBAN aktiviert werden kann. In diesem Zeitraum erhalten Kunden ohne Aktivierung noch die Zinsen.

Lohnt sich das Angebot von Trade Republic jetzt noch?

Dementsprechend kommt eine erste Umstellung im Rahmen des Ausbaus des Girokontos auf Nutzer von Trade Republic zu. Schlecht ist diese Veränderung aber nicht, da so zum einen mehr Funktionen als mit dem klassischen Verrechnungskonto angeboten werden und zum anderen die Grenze von 50.000 Euro für die Verzinsung wegfällt.

Es kann sich daher weiterhin lohnen (auch trotz der zuletzt aufgetretenen Probleme) auf den Neobroker zu setzen. Vergleichen können Sie das Produktangebot mit den Offerten im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich und im BÖRSE ONLINE Girokonto Vergleich. Wenn Sie noch kein Depot bei Trade Republic haben, können Sie hier eines eröffnen.

