Hohe Tagesgeld Angebote sind aktuell rar, doch zuweilen kommt die ein oder andere spannende Offerte auf Sparer zu. So zum Beispiel bei der Targobank, bei der jetzt 4,0 Prozent an Zinsen unter bestimmten Bedingungen winken.

Die Angebote für gute Tagesgelder werden immer seltener, die Konditionen immer schlechter. In absehbarer Zeit dürfte sich daran wenig ändern. Daher ist es für Sparer besonders wichtig einen Blick auf die attraktiven Konditionen zu werfen, die jetzt noch vereinzelt geboten werden.

So gibt es bei der Targobank satte 4,0 Prozent Zinsen für zwölf Monate

So gibt es beispielsweise ein Angebot der Targobank, mit dem sich Sparer jetzt 4,0 Prozent an Zinsen sichern können. Dabei ist sogar eine zwölfmonatige Garantie der Zinshöhe enthalten – ein Angebot, das es so auf dem deutschen Markt nirgendwo sonst gibt.

Allerdings ist das Angebot des deutschen Geldhauses an zwei Bedingungen geknüpft, die unbedingt beachtet werden sollten. Erstens: Das Angebot richtet sich nur an Neukunden oder Kunden, die noch kein Depot bei der Targobank haben. Zweitens: Anleger müssen ein neues Depot bei der Targobank eröffnen und einen Depotübertrag starten. Spätestens vier Wochen nachdem mindestens 7.000 Euro bei dem Broker eingegangen sind, erhalten Sparer für zwölf Monate die hohen Tagesgeldzinsen von 4,0 Prozent.

Dabei zu beachten: Die Verzinsung des Tagesgeldes erfolgt nur für Einlagen in Höhe der Summe der übertragenen Wertpapiere.

Lohnt sich das Tagesgeld Angebot der Targobank?

Doch bei dem Aufwand und den zu beachtenden Regeln stellt sich die Frage: Lohnt sich dieses Angebot wirklich?

Grundsätzlich ist klar: 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen, die für zwölf Monate garantiert sind, wird es wohl kaum mehr geben. Dementsprechend ist der Aufwand für das besonders gute Angebot in gewisser Form gerechtfertigt.

Gleichzeitig sollten aber Anleger auch beachten: Das Depot der Targobank ist nicht zwangsläufig mit den meisten Features und niedrigen Gebührenmodellen ausgestattet (mehr dazu im BÖRSE ONLINE Broker Vergleich). Dementsprechend lohnt es sich zu überlegen, ob man am Ende nicht vielleicht doch bei der Aktion draufzahlt.

Folglich ist das Angebot nur etwas für Anleger, die sich etwas strecken wollen, um an hohe Zinsen zu kommen und nicht die aktivsten Trader sind. Für alle anderen Sparer lohnt sich ein Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich, wo sie die aktuell besten Möglichkeiten zum kurzfristigen Parken von Geld finden.

