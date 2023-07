So viele Zinsen kassieren Sparer, wenn sie 5000 Euro als Tagesgeld bei der Deutschen Bank und der Commerzbank anlegen

Die Deutsche Bank und die Commerzbank zählen zu den Banken mit den meisten Kunden in Deutschland. Beide Institute bieten auch die Option an, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen: Die Deutsche Bank nennt das „Flexgeld“, die Commerzbank bei Neukunden „Topzinskonto Plus“. BÖRSE ONLINE hat für beide Banken ausgerechnet, was ein Sparer als Neukunde nach einem Jahr hätte, wenn er 5.000 Euro anlegt (etwaige Steuern, die ein Sparer auf Zinserträge leisten muss, bleiben dabei unberücksichtigt, Stand 27.07.2023).



1. Deutsche Bank: Die Deutsche Bank zahlt beim „Flexgeld“ Neu- und Bestandskunden einen Zinssatz von 1,00 Prozent p.a., die Ausschüttung erfolgt quartalsweise. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 50,18 Euro, Gesamtbetrag also 5050,18 Euro.



2. Commerzbank: Die Commerzbank zahlt Neukunden beim „Topzinskonto Plus“ momentan 3,00 Prozent Zinsen für sechs Monate, danach sinkt der Satz auf 0,65 Prozent p.a. Die Zinsgutschrift erfolgt beim Topzinskonto Plus nach einem halben Jahr, danach jährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 91,49 Euro, Gesamtbetrag also 5091,49 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot.

