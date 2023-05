Die 1822direkt, ein Unternehmen der Frankfurter Sparkasse, erhöht die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto ab sofort auf 3,00 Prozent. Wie Sie von dem Angebot profitieren können.

Die 1822direkt hebt ab heute die Zinsen auf dem Tagesgeld deutlich an. Statt 2,5 Prozent für die ersten 6 Monate gibt es jetzt 3,00 Prozent. Auch die Zinsen für Bestandskunden werden bald angehoben. Dazu schreibt die Tochter der Frankfurter Sparkasse selbst: "Kunden, die ab dem 22.05.2023 ihr erstes 1822direkt-Tagesgeldkonto eröffnen, erhalten nun einen Top-Zins von 3,00 % p.a. (zuvor 2,50 % p.a.). Der Top-Zins gilt für 6 Monate ab Kontoeröffnung und für einen Anlagebetrag von bis zu 100.000 €."

Hier geht es direkt zum Tagesgeld der 1822direkt

Neue hohe Zinsen auf dem Tagesgeld der Sparkasse

Dabei könne das Angebot von allen angenommen werden, die in den letzten drei Jahren kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt hatten. Allerdings gelte das Angebot nicht für Kunden der Frankfurter Sparkasse.

Und 1822direkt schreibt weiter: "Von der Zinserhöhung profitieren nicht nur Tagesgeld Neukunden. Auch Neukunden, die ein Girokonto Klassik, 1822MOBILE oder ein Wertpapierdepot eröffnen, erhalten automatisch das Tagesgeldkonto mit dem Top-Zins von 3,00 % p.a. dazu.Depotneukunden, die innerhalb der ersten 4 Monate einen Wertpapiersparplan abschließen oder 3 Trades ≥ je 500 Euro durchführen, erhalten 3,00 % p.a. bis 100.000 € garantiert für weitere 6 Monate."

Insgesamt ist es also möglich, sich 12 Monate lang den hohen Zinssatz der Sparkassen von 3,00 Prozent aufs Tagesgeld zu sichern. Denn nach den ersten 6 Monaten fällt der Tagesgeld-Zinssatz der 1822direkt von 3,00 Prozent auf aktuell 0,3 Prozent. Macht also nur 1,65 Prozent auf 12 Monate gerechnet. Doch auch hier gibt es gute Nachrichten: Denn am dem 1. Juli soll der Zinssatz auf dem Tagesgeldkonto für Bestandskunden der 1822direkt von 0,3 Prozent auf 0,6 Prozent angehoben werden.

Wer allerdings höhere Zinsen als bei der Sparkasse kassieren möchte, der schaut in unseren BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich.

Und lesen Sie auch: Sparkassen schlagen zu: Zinsen für Tagesgeld massiv angehoben

und: Festgeld: Jetzt gibt es bis zu 4,0 Prozent Zinsen - oder doch lieber auf höheres Tagesgeld warten?