Beim Tagesgeld und Festgeld könnten viel schneller neue Entwicklungen auf Sparer zukommen, als die meisten jetzt denken. Worauf man nun bei den Zinsen achten sollte und warum das alles heiter werden kann.

"Das kann ja heiter werden", bedeutet ja so viel wie: Es ist noch nichts entschieden und alles kann sich noch wenden. Und das trifft aktuell auch auf die Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld zu. Zwar müssen wir davon ausgehen, dass der Zinstrend nach unten weiter anhalten wird und man sich deswegen noch schnell die besten Tagesgelder und Festgelder sichern sollte. Doch was ist, wenn doch alles ganz anders kommt als gedacht?

Tagesgeld und Festgeld: Deswegen könnte es anders kommen als gedacht

Der Common Sense ist aktuell ja, dass die Zinsen in Europa und in den USA weiter sinken, weil die Inflation nachlässt. Und nach dem Szenario sollte man aktuell auch handeln, da es momentan was wahrscheinlichste Szenario ist. Lesen Sie dazu auch: Tagesgeld: Da wird einem ja Angst und Bange

Doch in den USA mehren sich Stimmen, die sagen: Wenn Donald Trump Präsident wird, dann dürfte dies die Inflation in den USA aufgrund seiner ganzen Vorhaben, Zölle und Steuererleichterungen wieder anheizen. Und in einem Solchen Szenario würden die Zinsen zumindest in den USA wohl nicht weiter sinken. Was die genauen Auswirkungen für Europa sind, lässt sich dabei nicht genau ablesen, doch bislang war es meistens so, dass die Zinsentwicklung in Europa und in den USA ähnlich verlief.

Kommt jetzt also alles anders als gedacht? Und was bedeutet das für das Tagesgeld und das Festgeld?

Zinsen: Das kann ja heiter werden

Aktuell sind die meisten Banken dabei, ihre Konditionen für das Tagesgeld und Festgeld nach unten zu schrauben. Und dies dürfte bei weiteren Zinssenkungen auch so weitergehen. Doch falls die EZB die Zinsen doch nicht so stark senkt oder in den kommenden Monaten aufgrund einer möglicherweise wieder anziehenden Inflation diese Zinsen sogar erhöhen muss, dann wendet sich das Blatt. In diesem Fall könnten auch Tagesgelder und Festgelder wieder anziehen. Für Sparer gilt daher Folgendes:

Aktuell kann man kurzlaufende Tagesgelder und Festgelder abschließen. Diese Zinsen sollte man sich nicht entgehen lassen und vielleicht sinken die Zinsen ja weiter. Allerdings sollte man sich aktuell nicht zu langfristig verpflichten, falls die Zinsen doch nochmal steigen. Dann sollte man als Sparer handlungsfähig und das Geld nicht in einem zu lang laufenden Festgeld feststecken.

Für geeignete Angebote schauen Sie jetzt in den BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und in den BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

