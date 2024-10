Wer jetzt auf dem Tagesgeld und dem Festgeld anlegt oder sich diese Anlage überlegt, muss schnell sein. Denn in 7 Tagen läuft für alle Anleger die Zeit bei den Zinsen ab.

Lange Zeit wurden Anleger und Sparer jetzt mit hohen Zinsen beim Tagesgeld und Festgeld verwöhnt. Doch diese Zeiten dürften in 7 Tagen vorbei sein. Das Gute ist: Sparer haben ab jetzt noch 7 Tage Zeit, um mehr aus ihrem Geld zu machen. Und das sind die Hintergründe:

Tagesgeld und Festgeld: Sparer haben noch 7 Tage Zeit

Am 17. Oktober ist es nämlich wieder soweit: Die Europäische Zentralbank EZB dürfte abermals die Zinsen senken. Zu 100 Prozent sicher ist dies noch nicht und ganz eventuell könnten Sparer auf dem Tagesgeld und Festgeld noch eine verlängerte Verschnaufpause bekommen. Doch die Börsen gehen aktuell davon aus, dass EZB-Chefin Christine Lagarde an ebenjenem 17. Oktober die Zinsen in der Eurozone abermals um 0,25 Prozentpunkte senken dürfte. Der für Banken maßgebliche Einlagenzins würde damit von aktuell 3,5 Prozent auf 3,25 Prozent gesenkt werden. Und das dürfte Auswirkungen auf so gut wie alle Tagesgelder und Festgelder haben.

Denn durch die Senkung bekommen die Geschäftsbanken weniger Geld für Kundeneinlagen von der EZB und können Sparer daher nur geringere Zinsen bezahlen. Wer sich jetzt also nochmal mit höheren Zinsen für die nächsten Monate eindecken möchte, der findet diese jetzt direkt im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

Doch wie geht es dann weiter?

Sinkende Zinsen? Das sollten Sparer jetzt tun

Weil die Inflation in der Eurozone von 2,2 Prozent im September auf 1,8 Prozent fiel und weil die Wirtschaftsleistung in Europa nicht so gut aussieht, dürfte die EZB die Zinsen also in 7 Tagen senken. Wie gesagt, kann es sein, dass es bis zur übernächsten Sitzung dauert und Sparer nochmal eine Verschnaufpause erhalten. Sehr wahrscheinlich ist dies nicht, aber möglich. In diesem Fall können Anleger sich mit dem Abschluss der Zinsen noch etwas mehr Zeit lassen, doch steigende Zinsen dürfte es mit ziemlich großer Sicherheit erstmal nicht mehr geben.

Wer also noch etwas aus seinem Geld machen möchte, der sucht sich jetzt neue und gut verzinste Anlagen auf Tagesgeldkonten und Festgeldkonten. Zudem kann es nicht schaden, einen Anteil auch breit gestreut an der Börse zu investieren. Etwa ein Investment in den MSCI World ETF, garniert mit einem ETF auf Europa-Aktien und eventuell den Schwellenländern kann nicht schaden. Alles Wichtige dazu erfahren Sie hier.

Am Ende bleibt, dass Sparer wohl nur noch 7 Tage Zeit haben, um sich attraktive Zinsen auf dem Tagesgeld und Festgeld zu sichern.

