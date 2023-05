Für Sparer, die das Tagesgeld und Festgeld nutzen, um ein paar Zinsen zu verdienen, waren die vergangenen Monate herrlich: Die Zinsen auf Tagesgeldkonten und Festgeldkonten stiegen deutlich. Doch geht das jetzt nach den Leitzins-Erhöhungen der Notenbanken so weiter? Womit Sparer jetzt rechnen müssen.

Noch im September 2022 lag der Durchschnittszinssatz für das Tagesgeld in Deutschland bei 0,07 Prozent. Also so gut wie nichts. Doch bereits Anfang Mai 2023 sind die Zinsen steil auf 0,93 Prozent geklettert - mehr als eine Verzehnfachung. Und das nur im Durchschnitt. Denn im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich finden Sparer aktuell sogar Zinsen von 3,11 Prozent für 6 Monate (hier geht es direkt zum Angebot) und 3,00 Prozent für 12 Monate (hier geht es direkt zum Angebot).

Der Grund für die hohen Zinsen sind die Notenbanken. Denn die Europäische Zentralbank EZB gibt mit ihrem Leitzins den Ton an. Daran richten sich die Banken. Weil die Banken jahrelang für Sparguthaben ihrer Kunden kein Geld bei der EZB bekommen haben, lagen die Zinsen für Sparer am Boden. Doch mit der Zinswende - damit bekämpfen die Notenbanken die hohe Inflation - schnellte der Leitzins nach oben. Noch im Sommer 2022 lag er bei 0,0 Prozent. Und nun erhöhte die EZB an diesem Donnerstag den Leitzins abermals um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Bedeutet: Die Banken bekommen durch den Einlagenzinssatz (aktuell bei 3,25 Prozent) ebenfalls Zinsen von der EZB. Und dieses Geld können sie an Sparer weitergeben.

Steigen die Zinsen jetzt also auf dem Tagesgeld und Festgeld wieder?

Die schöne Nachricht: Vermutlich ja. Allerdings kann man jetzt noch nicht sagen, wie schnell und wie hoch. Und ob alle Banken mitmachen. Es gibt nämlich immer noch viele Sparkassen und Volksbanken, die ihren Kunden die Zinsen fast gänzlich verwehren oder nur sehr spärliche Zinsen bieten. Ebenso sind die großen Banken wie comdirect, Commerzbank, Postbank und Deutsche Bank auch noch nicht so spendabel. Hier liegen die Zinsen für das Tagesgeld aktuell bei 0,5 bis 0,75 Prozent. Immerhin erhöhten diese Banken zuletzt, was Anlegern Hoffnung auf weitere Erhöhungen beim Tagesgeld bietet.

Und wie sieht es beim Festgeld aus?

Auch die Zinsen auf dem Festgeld sind natürlich immens angestiegen. Laut kritische-anleger.de, welche immer den Durchschnittszinssatz der zehn besten Angebote berechnen, gab es noch im Sommer 2022 höchsten ein Zinsen beim Festgeld mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Doch schon im Mai 2023 liegt der Zinssatz bei 3,5 Prozent.

Auch im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich finden Anleger interessante Angebote. So bietet etwa Hoist Finance 3,3 Prozent Zinsen für 12 Monate Festgeld. Hier geht es direkt zum Angebot. Bei der Resurs Bank sind es ebenfalls 3,3 Prozent. Hier geht es zum Angebot. Und bei der Openbank auf Platz 3 sind es 3,1 Prozent für 12 Monate. Hier geht es direkt zum Angebot.

Genau lässt sich das sicherlich nicht sagen. Doch durch die Leitzins-Erhöhung der EZB haben die Geschäftsbanken weiteren neuen Spielraum, um die Zinsen beim Tagesgeld und beim Festgeld zu erhöhen. Allerdings ist sich der Markt aktuell nicht sicher, ob die Zinserhöhungen noch lange so weitergehen. Aktuell können Kunden also durchaus Tagesgelder und auch Festgelder abschließen. Die Zinsen können noch weiter steigen, aber eine immense Erhöhung ist Stand jetzt nicht abzusehen. Sollte ein Zinsgipfel erreicht sein, könnten Zinsen auf dem Festgeld - für dann neu abzuschließende Verträge - wieder geringer ausfallen.

