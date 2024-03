Noch schweben Sparer im siebten Himmel wegen der hohen Zinsen. Was war das für ein schönes Gefühl letztes Jahr, als es endlich wieder ordentliche Renditen auf dem Tagesgeld und Festgeld gab. Doch wenn sich Zins-Geschichte wiederholt, dann ist bald leider wieder Schluss damit. Die Gründe.

2,08 Prozent. Dies ist laut tagesgeldvergleich.net der Durchschnittszinssatz von 100 deutschen Banken beim Tagesgeld. Im Vergleich mit der Vergangenheit ist das nicht viel, wie auch das Bild unten zeigt. Dennoch war der Anstieg beim Tagesgeld und auch beim Festgeld in den vergangenen 12 Monaten rasant. Allerdings ist dieser Anstieg jetzt zum Erliegen gekommen und tatsächlich senken viele Anbieter ihre Zinsen schon wieder. Dies weckt böse Erinnerungen.

Wiederholt sich Zins-Geschichte beim Tagesgeld und Festgeld?

Wie dieser Chart zu den durchschnittlichen Tagesgeldzinsen in Deutschland zeigt, gab es in der Vergangenheit nach deutlichen Zinsanstiegen immer eine runde Spitze und dann ging es steil bei den Zinsen bergab. Das hatte natürlich mit der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank zu tun. Und auch jetzt wird ja wieder über Zinssenkungen gesprochen und im Sommer dürften die ersten auf jeden Fall kommen. Wie tief es dann insgesamt für die Zinsen geht, das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Viele erwarten ja auch eine hartnäckige Inflation und in einem solchen Szenario würden die Zinsen der EZB und somit auch die Renditen bei Tagesgeld und Festgeld länger hoch bleiben. Sehr wahrscheinlich erscheint dies aber nicht.

Denn die Wirtschaft der Eurozone lahmt, die KI könnte einen deflationären Druck auf die Wirtschaft ausüben und dies alles könnte Zinssenkungen zur Folge haben. Doch was sollten Sparer und Anleger dann jetzt mit dem Tagesgeld und Festgeld tun?

Tagesgeld und Festgeld vor dem Aus? Hinweis an Sparer

Zwar zeigt auch diese Grafik, dass die Spitzenzinsen beim Festgeld bereits wieder deutlich nach unten zeigen. Ob die Tagesgeld-Zinsen und Festgeld-Zinsen aber deutlich sinken, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Die Historie ist ein guter Indikator, aber ganz genau so wird es sicherlich nicht kommen. Dennoch sollten Anleger sich darauf vorbereiten, dass die Tagesgeld-Zinsen auch sehr schnell wieder sinken können. Aktuell können sich Sparer im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich noch hohe Zinsen sichern. Wie lange diese oben bleiben, das weiß man wie gesagt nicht.

