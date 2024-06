Es gibt eine wichtige Änderung beim Neobroker Trade Republic von der alle Kunden betroffen sind. Außerdem gibt es ein Update Karte der Bank mit einem Prozent Saveback. Gibt es hier neuen Ärger für Nutzer von Trade Republic?

In den vergangenen Wochen gab es einige Nachrichten rund um den Neobroker Trade Republic. So wurde beispielsweise bekannt, dass die Bank ein Girokonto für Kunden ausrollen will, was dann die einzige Möglichkeit sein soll, die attraktiven Zinsen von 3,75 Prozent zu kassieren (mehr dazu hier). Darüber hinaus gab es einigen Ärger mit Kunden wegen fehlender Dividendenzahlungen (mehr dazu hier).

Und nun gibt es zwei weitere Nachrichten beim Neobroker, die für Kunden sehr wichtig sind:

2 weitere Änderungen beim Neobroker Trade Republic

Die erste Nachricht betrifft dabei den Kundenservice von Trade Republic und damit alle Nutzer des Neobrokers. Denn hier wurde laut Berichten der Wirtschaftswoche Personal abgebaut.

Der Hintergrund: Man will den oftmals in Erfahrungsberichten als sehr schlecht bewerteten Kundenservice zukünftig extern auslagern. Ob dies mit den letzten Problemen rund um Dividendenzahlungen zu tun hat, ist dabei nicht bekannt.

Update: Laut Äußerungen von Trade Republic soll der Stellenabbau explizit nicht mit den kürzlichen Problemen rund um die Dividendenzahlungen & Co. zusammenhängen.

Karte mit Saveback bei Trade Republic betroffen

Zudem gibt es ein Update zur Trade Republic Visa Debitkarte. Diese bietet ein Prozent Saveback auf alle Transaktionen bis zu einer Gesamtgutschrift von 15 Euro pro Monat (mehr dazu hier).

Bei dieser Karte hat Trade Republic nun die FAQs geändert, und präzisiert, dass Zahlungen über PayPal nicht mit Saveback vergütet werden. Dies war bereits seit Ausgabe der Karte Bestandteil der AGB, allerdings hatte der Neobroker bis vor einigen Wochen (laut eigenen Angaben fälschlicherweise) bei Kunden teilweise ein Prozent auf gewisse Transaktionen (zum Beispiel Zahlungen via PayPal in Online-Shops) gewährt.

Trade Republic mit einigen Veränderungen

Es zeigt sich daher: Es gibt zuletzt einige Veränderungen beim Neobroker Trade Republic. Mit der Einführung des Girokontos dürfte sich das Angebot zudem noch weiter verändern.

Für wen Trade Republic dadurch nicht mehr die richtige Wahl ist, der kann sich im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich nach Alternativen umsehen. Wer dagegen Interesse am Angebot der Bank hat, der kann hier einen Blick auf die Konditionen werfen.

