Diese Aktien steigen im Dezember (fast) immer, sodass Anleger auf statistischer Basis eine gute Chance haben, auch in diesem Jahr eine positive Rendite mit diesen Werten in diesem Monat zu erzielen.

An den Märkten wird es aktuell etwas ruckeliger, und einige Aktien sind auf Sicht seit Monatsbeginn ins Minus gerutscht. Doch tatsächlich gibt es statistisch gesehen einige Aktien, mit denen Sie im Monat Dezember (fast) immer gewinnen.

Mit diesen Aktien gewinnen Anleger im Dezember (fast) immer

Dies liegt häufig an der Saisonalität der Papiere und regelmäßigen Terminen wie Kapitalmarkttagen. Dementsprechend gut stehen die Chancen, dass Aktien mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit in den Vorjahren auch in diesem Jahr wieder einen positiven Return erzielen. Besonders interessant kann es dabei sein, auf Titel zu setzen, die seit Monatsanfang im Minus liegen. Hier wetten Anleger quasi auf ein kleines Comeback.

Wenn das auch für Sie interessant ist, dann werfen Sie einen Blick auf die Aktien mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember (Daten von Seeking Alpha):

1. Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 90.0 Prozent

2. Broadcom Inc. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

3. The Procter & Gamble Company - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

4. Philip Morris International Inc. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

5. Abbott Laboratories - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

6. Globus Medical, Inc. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 90.0 Prozent

7. CNH Industrial N.V. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

8. BioMarin Pharmaceutical Inc. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

9. CubeSmart - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

10. Essential Utilities, Inc. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

11. Highwoods Properties, Inc. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

12. American States Water Company - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

13. Patrick Industries, Inc. - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

14. Vericel Corporation - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

15. Addus HomeCare Corporation - Gewinnwahrscheinlichkeit im Dezember: 80.0 Prozent

