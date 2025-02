Die Zinsen beim Neobroker Trade Republic werden erneut sinken. Ab dann wird es umgesetzt und so viel Zinsen gibt es jetzt noch. Außerdem stellen wir die Frage: Lohnt sich der Neobroker und sein Zinsangebot jetzt überhaupt noch?

Die Europäische Zentralbank EZB hat in der vergangenen Woche ihren Leitzins von 3,0 Prozent auf 2,75 Prozent gesenkt und damit ihre aktuelle Kürzungspolitik fortgesetzt. Dies betrifft nun auch Kunden der Neobroker Scalable Capital und Trade Republic, die beide den EZB-Einlagenzinssatz weitergeben und dementsprechend die gezahlten Zinsen senken müssen.

Trade Republic: Zinsen sinken erneut – So viel gibt es jetzt

Das bedeutet, dass es ab dem 5. Februar 2025 bei Trade Republic nun nicht mehr 3,0 Prozent Zinsen auf das Girokonto gibt, sondern 2,75 Prozent. Alle anderen Konditionen bleiben davon unberührt.

Doch mit Blick auf diese Konditionen stellt sich natürlich die Frage: Lohnt sich das Angebot von Trade Republic noch?

Lohnt sich das Angebot von Trade Republic noch?

Tatsächlich bleibt die Offerte von Trade Republic für Sparer attraktiv, einerseits wenn man sich nicht um die ständige Auswahl eines guten Zinsangebots kümmern will und andererseits wenn man das reichhaltige andere Angebot von Trade Republic nutzen möchte. Dieses umfasst unter anderem günstige Broker-Dienstleistungen, eine Karte mit Saveback etc. und erfreut sich laut aktueller Berichterstattung auch in anderen Nationen wie Frankreich und Italien großer Beliebtheit.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic.

Wer allerdings die höchsten Zinsen für sein Erspartes haben möchte, der kann mit kurzfristigen Neukundenangeboten noch mehr rausholen als bei Trade Republic. So bietet etwa für die ersten drei Monate nach Eröffnung 3,25 Prozent Verzinsung und einen 40 Euro Bonus (Mehr zu dem Angebot erfahren Sie hier).

Wenn Sie sich einen Überblick über alle Offerten verschaffen möchten, dann werfen Sie hier einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich.

Lesen Sie auch:

Letzte Chance auf hohe Zinsen: Das sind die letzten guten Tagesgelder in Deutschland

Oder:

250 Euro Zinsen jeden Monat - So gelingt es mit Tagesgeld, Festgeld und der Aktienanleihe