Es gibt überraschende Gründe, warum Anleger im Mai Aktien und ETFs verkaufen sollten. Nicht alleine das berühmte Sprichwort ist dafür verantwortlich. Was Experten jetzt raten und worauf Anleger sich einstellen müssen.

Wir wollen Sie nicht lange mit dem berühmten Sprichwort "Sell in May and go away" langweilen. Doch aktuell könnte es sich für Anleger anbieten, im Mai ihre Aktien und ETFs zu verkaufen. Welche Gründe dafür sprechen und welche dagegen:

Aktien und ETFs im Mai verkaufen?

Tatsächlich sieht es an den Börsen aktuell nur mäßig gut aus. Die Gründe: Die Zinssenkungen in den USA können sich Anleger in diesem Jahr größtenteils abschminken. Hatte man vor wenigen Monaten noch mit massiven Zinssenkungen gerechnet, die ab März starten sollten, so dürfte es dieses Jahr wenn überhaupt erst im Herbst oder gar im Dezember Zinssenkungen geben. Dieser Treiben ist an den Aktienmärkten schon mal dahin.

Okay, aber wir haben ja noch die starke US-Wirtschaft und eine geringe Inflation. Aber Moment: Die US-Wirtschaft schwächelte im ersten Quartal und ließ nach. Und die Inflation zeigt sich hartnäckig. In einem solchen Szenario redet man von einer "Stagflation". Also einer schwachen Wirtschaft plus Inflation. Und dies ist selten gut.

Zudem ließ auch die KI-Rallye an den Märkten nach. Das Narrativ ist bekannt, es dürfte aber noch etwas dauern, bis mehr Unternehmen an KI verdienen. Etwa die Reaktion bei der Meta-Aktie lässt darauf schließen, dass KI zwar eine schöne Geschichte ist, aber noch nicht jedes Unternehmen, was etwas mit KI macht, dabei auch sehr viel Geld verdient.

Diese Gründe zeigen, dass die Börse schwächelt. Und auch diese Daten verheißen für Aktien und ETFs nichts Gutes:

Daten zeigen: Aktien und ETFs dürften vor Korrektur stehen

Wie dieser Chart von Tradingview zeigt, könnte der US-Aktienmarkt S&P 500 noch deutlich weiter korrigieren. Erst, wenn der rote Bogen deutlich überwunden werden kann, dürfte der Abwärtssog nachlassen. Da der Mai an den Börsen aber traditionell schlecht ausfällt, dürfte dies noch etwas dauern. Denn beim S&P 500 ist der März traditionell der zweitschlechteste Börsenmonat nach dem September. Um durchschnittlich 0,48 Prozent geht es bei den Aktien im S&P 500 im Monat Mai runter.

Auch im Dow Jones ist der Mai der zweitschlechteste Monat mit minus 0,38 Prozent seit 1892. Doch im Tech-Index Nasdaq ist der Mai mit plus 1,32 Prozent zwar nicht der beste Monat, aber lange auch nicht der schlechteste.

Übrigens: Im Dax ist der Mai nur der viertschlechteste Börsenmonat des Jahres.

Doch was heißt das nun? Im Mai sollten Anleger bei Aktien und ETFs vorsichtig sein. Ein Crash ist nicht zu erwarten. Und sollte die Inflation sich doch abschwächen, so könnten die Börsen weiter steigen. Aktuell sieht es bei Aktien und ETFs aber so aus, als gäbe es zunächst eine Korrektur. Diese muss nicht stark ausfallen, aber die nächsten Wochen könnten durchaus etwas volatiler werden und es könnte eher etwas nach unten gehen.

