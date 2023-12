Die EZB lässt die Zinsen in Europa wie erwartet bei 4,50 Prozent. Der für Tagesgelder und Festgelder wichtige Einlagenzinssatz bleibt bei 4,0 Prozent. Wie reagieren jetzt DAX, Nasdaq, Gold, Bitcoin und Co?

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt angesichts abebbender Inflation und schwächelnder Konjunktur die Zinsen unverändert. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag auf ihrer letzten geldpolitischen Sitzung im laufenden Jahr, den Leitzins bei 4,50 Prozent zu belassen. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, bleibt weiter auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent. "Die zukünftigen Beschlüsse des EZB-Rats werden dafür sorgen, dass die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf ein ausreichend restriktives Niveau festgelegt werden", erklärten Lagarde & Co.

Doch die Europäische Zentralbank rechnet mit einem stärkeren Rückgang der Inflation in der Euro-Zone. Ihre Volkswirte erwarten nun für 2024 eine Teuerungsrate von durchschnittlich 2,7 Prozent, nachdem sie im September noch von 3,2 Prozent ausgegangen waren, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Und: Die EZB-Volkswirte stutzten zugleich ihre Wachstumsprognosen für dieses und das folgende Jahr. Sie rechnen jetzt für 2023 nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 0,6 (September: 0,7) Prozent. Für 2024 erwarten sie nun ein Plus von lediglich 0,8 (1,0) Prozent. Für 2025 und 2025 gehen sie jeweils von einem Wachstum von 1,5 Prozent aus.

Wie im berühmten Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" wiederholen die Notenbänker mantra-artig, alles dafür zu tun, die Inflation zu bekämpfen und datenabhängig zu entscheiden. Nichts Neues. Der Markt nimmt es eher ungerührt zur Kenntnis. Oder etwa doch nicht:

So reagieren die Börsen DAX, Nasdaq, Gold, Bitcoin und Co

Bereits gestern hatten die Börsen nach der Zins-Entscheidung der amerikanischen Zentralbank Fed jubiliert. Eigentlich alle Anlageklassen hatten zugelegt, weil auch die Fed die Zinsen nicht mehr erhöhte und für das kommende Jahr Zinssenkungen in Aussicht stellte. Heute verlief der Handel bis hierher an der Börse deswegen eher erstmal ruhig, auch wenn der Dow Jones ein neues Allzeithoch markierte und der DAX zum ersten Mal in seiner Geschichte die 17.000 Punkte überstieg.

Nach der Zins-Entscheidung blieb der DAX erstmal unbewegt und notiert rund 0,6 Prozent im Plus bei 16.860 Punkten.

Die Futures zu den wichtigen US-Börsen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq100 befinden sich alle moderat im Plus.

Derweil legt Gold um rund 0,5 Prozent auf 2.030 Euro zu und Silber um 1,0 Prozent auf 24 Euro. Der Euro verteuert sich gegenüber dem US-Dollar um 0,4 Prozent auf 1,092 Euro.

Während Bitcoin heute leicht um 0,4 Prozent nachgibt, kann die Nummer zwei der Kryptowährungen Ethereum rund 1,0 Prozent zulegen.

(Mit Material von Reuters)