Wie kann es sein, dass das Tagesgeld immer attraktiver wird, wenn doch vielerorts die Zinsen stagnieren? Wir zeigen, warum Anleger noch gutes Geld verdienen können und welche Banken wie die ING, Sparkassen, Consorsbank und Co bald nochmal an der Zinsschraube drehen könnten.

Noch vor einem Jahr, wo der Hype ums Tagesgeld so richtig losging und Banken sich für die meisten Zinsen fast täglich überboten, lag die Realrendite für Sparer bei über minus 5 Prozent. Das Tagesgeld brachte gar nichts trotz der hohen Zinsen. Warum? Weil die Inflation einfach so hoch war. Doch das hat sich gedreht und in den letzten drei Monaten war das Tagesgeld trotz abflachenden Hypes so lukrativ wie seit Jahren nicht mehr.

So lukrativ waren die Zinsen auf dem Tagesgeld in den vergangenen Monaten

Wie tagesgeldvergleich.net zeigt, lag die Realrendite der Top-5-Tagesgelder in den Monaten März (1,85 Prozent), April (1,81 Prozent) und Mai (1,56 Prozent) deutlich höher, als noch vor einem Jahr. Damals waren es im März minus 5,11 Prozent, im April minus 4,85 Prozent und im Mai noch minus 3,04 Prozent. Weil die Inflation nun gesunken war, ist das Tagesgeld bei etwa gleichbleibenden Zinsen deutlich lukrativer geworden.

Allerdings gilt diese Auswertung eben für die Top 5 Angebote am Markt. Wer sich mit durchschnittlichen Zinsen zufrieden gibt, der dürfte auch real immer noch einen Vermögensverlust einfahren. Denn viele Banken haben ihre durchschnittlichen Zinsen für langjährige Kunden immer noch nicht wirklich deutlich angehoben. Meistens pendeln diese um die Marke von rund einem Prozent, während es bei Neukunden-Angeboten teils über 3,5 Prozent git.

Doch was bedeutet das jetzt für Sparer?

ING, Sparkasse, Consorsbank und Co: So holen Sparer jetzt beim Tagesgeld am meisten raus

Es deutet nämlich vieles darauf hin, dass das Tagesgeld auch in den kommenden Monaten lukrativ bleibt. Denn auch wenn die EZB die Zinsen begonnen hat zu senken, so liegen diese immer noch auf einem hohen Niveau. Und die meisten Banken haben noch viel Spielraum nach oben bei den Zinsen für Bestandskunden.

Zudem dürfte die Inflation weiter sinken und damit die Realzinsen anheben, auch wenn die Tagesgeld-Zinsen nur gleich bleiben.

Zudem gibt es etwa im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich weiterhin sehr lukrative Angebote. So bietet etwa die Sparkassen-Tochter 1822direkt für 6 Monate 3,60 Prozent Zinsen p.a. für Neukunden an. Hier geht es direkt zum Angebot

Auch die Consorsbank hat für Neukunden mit 3,75 Prozent Zinsen p.a. für die ersten 5 Monate noch attraktive Zinsen inpetto. Nach den ersten 5 Monaten sinkt der Zinssatz allerdings auf 1,0 Prozent. Hier geht es direkt zum Tagesgeld der Consorsbank

Und auch die ING bietet mit 3,3 Prozent Zinsen p.a. für sechs Monate für Neukunden immer noch gute Zinsen. Interessant bei der ING: Der Zinssatz für Bestandskunden liegt bei 1,25 Prozent. Hier geht es direkt zum Tagesgel der ING

So sehen Sparer, dass das Tagesgeld auf jeden Fall noch lukrativ bleibt. Wichtig sind auch immer die Realzinsen und die Inflation.

