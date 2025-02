Ein Unternehmer packt aus: Wie hemmt die Bürokratie sein Unternehmen wirklich? Warum sind Unternehmer verhasst, auch wenn sie den Wohlstand bringen? Und wie sichert er sein Vermögen ab?

Die Realität des Unternehmertums: Bürokratie und technologische Rückstände

„Es gibt Dinge, die in Deutschland einfach nicht vorankommen. Es geht einfach zu langsam, und das ist frustrierend“, erklärt Horst Lüning, der als Mitgründer von whisky.de mittlerweile auf 25 Jahre Unternehmererfahrung zurückblicken kann. Während viele Start-ups in anderen Ländern die Digitalisierung in Rekordtempo vorantreiben, sieht Lüning die deutsche Wirtschaft noch immer mit einem Fuß im analogen Zeitalter. Ein Beispiel dafür ist die elektronische Rechnungsstellung: „Es ist ein riesiger Kampf, hier endlich moderne Technologien durchzusetzen. Die Verwaltung ist wie ein alter Dampfer, der einfach nicht aus dem Hafen kommt.“

Lüning beschreibt weiter, wie er in den letzten Jahren verstärkt remote arbeitet und dabei festgestellt hat, dass der technologische Fortschritt und der Nutzen von neuen Tools an vielen Stellen noch nicht bei allen angekommen ist. „Wir als Unternehmen nutzen neue Technologien, um schneller und effizienter zu arbeiten, aber viele Prozesse werden immer noch durch veraltete Strukturen gehemmt.“ Er kritisiert nicht nur die Bürokratie, sondern auch den Widerstand von Teilen der Gesellschaft gegen Veränderung.

Auf diese Sachwerte setzt Horst Lüning

Doch nicht nur die technologische Rückständigkeit stört Lüning. Auch die politische Situation in Deutschland bringt ihn auf die Palme. „Die Parteien, die uns regieren, sind in einem ständigen Wechsel, aber am Ende des Tages ändert sich wenig“, so Lüning kritisch. Er beschreibt die politische Landschaft als ein System, das nicht bereit ist, sich den Herausforderungen der modernen Wirtschaft zu stellen. Für ihn bleibt die Frage offen, ob eine Partei wie die Grünen wirklich die Wirtschaft im Blick hat oder ob sie weiterhin mit den traditionellen Problemen kämpft.

„Wir haben eine Staatsverschuldung, die auf einem Rekordniveau liegt, und es passiert wenig, um das zu ändern. Das hat fatale Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland“, warnt Lüning. Seiner Ansicht nach wird ohne massive Investitionen und einen politischen Kurswechsel die wirtschaftliche Lage weiter verschärft. Es fehle an einem klaren Plan, der die Unternehmer in Deutschland unterstützt und zu mehr Innovation anregt. „Der Staat muss endlich verstehen, dass Unternehmer die Grundlage für Wohlstand sind. Ohne uns geht gar nichts!“

Lüning appelliert an die Politik, den Mut zu haben, grundlegende Veränderungen anzugehen und die Bürokratie abzubauen. Denn, wie er es treffend formuliert: „Wenn Deutschland weiterhin in dieser Geschwindigkeit arbeitet, wird es irgendwann zu spät sein.“

