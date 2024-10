Die Zeiten bleiben herausfordernd, aber gleichzeitig möchten Anleger auch Chancen nutzen. Das berichtet Sachwerte-Experte und Edelstein-Händler Chris Pampel. Warum Edelsteine eine Alternative zu Gold sind und warum sogar eine Verzehnfachung möglich ist.

Auch wenn die offizielle Inflationsrate etwas heruntergekommen ist, so spürt doch jeder Verbraucher, dass die Kaufkraft schmilzt. Zudem ist die Stimmung aktuell mal wieder besser, als sie auch schon war, doch die vielfältigen Krisen bleiben bestehen. Nach wie vor macht es also viel Sinn, sein Depot neben Aktien - die ja auch streng genommen Sachwerte sind - mit weiteren handfesten Vermögensgütern wie Immobilien, Gold, Silber und Co, aber auch mit Edelsteinen zu diversifizieren. Experte Chris Pampel berichtet nämlich über einen spannenden Sachverhalt, was seine Kunden aktuell kaufen und verkaufen:

Sachwerte-Experte: Kunden verkaufen Immobilien und kaufen Gold und Edelsteine

Weil seine Kunden viele fremdgenutzte Immobilien verkaufen würden, bräuchten sie Alternativen. Diese finden sich bei Aktien an der Börse und auch in Gold. Dennoch gilt es, Klumpenrisiken zu vermeiden. Denn auch Aktien und der Goldpreis können mal fallen und somit die Vermögen der Anleger belasten. So verrät Sachwerte-Experte Chris Pampel, dass viele Anleger jetzt neben Gold auch Edelsteine zur Diversifizierung kaufen. Hier könne man mit einem guten Vermögensschutz und 4 bis 7 Prozent Rendite pro Jahr rechnen. Damit würde man die Inflation auf jeden Fall schlagen und sogar noch Chancen für einen Vermögensausbau nutzen. Doch auch eine Verzehnfachung sei möglich. Diese habe er selbst schon mal erlebt.

