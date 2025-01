Ein deutscher Vermögensverwalter warnt vor einem schnellen Stimmungsumschwung an der Börse. Warum die Märkte noch in diesem Jahr kippen könnten und welche Aktien der Experte zum Schutz empfiehlt.

"Die Kräfte, die Aktien nach unten ziehen, die dürften zunehmen", sagt Reinhard Panse, Gründer und Chief Investment Officer bei der Vermögensverwaltung FINVIA. Und der Experte fährt fort: "Die Leute kaufen heutzutage Geschichten und sie schauen sich nicht Zahlen an und bewerten diese Geschichten nicht."

Vermögensverwalter: Aus diesem Grund wird die Börse kippen

"Doch diese Geschichten, die schaffen ein gefährliches Umfeld für die Börsen", sagt Vermögensverwalter Panse.Und er fügt hinzu: "Ganz konkret: Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist es so, dass in den drei großen Wirtschaftsregionen der Welt, in Amerika, in der Eurozone und in China die Frühindikatoren der Wirtschaft deutlich nach unten gehen, und zwar seit über zwei Jahren in Amerika und Europa und seit über einem Jahr in China. Und das sind Frühindikatoren, berechnet von einer US Researchfirma The Conference Board, die völlig vernünftig aufgebaut sind, die lauter Sachen zeigen wie Auftragseingänge, Baugenehmigungen, Zinsstruktur und Ähnliches, die tatsächlich der Konjunktur vorauslaufen. Und wenn diese Indikatoren so stark negativ sind wie jetzt, ohne dass bisher eine Rezession entstanden ist, dann muss man sich fragen, warum das so ist."

So verrät Panse, dass auch ein Thema die stark gestiegene Verschuldung auf der Welt ein Grund dafür sei, dass die Aktienkurse stiegen, obwohl die Wirtschaft gar nicht mehr so stark war. Und so sagt der Experte: "Dieses Spannungsverhältnis zwischen in den letzten zwei Jahren sehr stark gestiegenen Aktienkursen weltweit überall und außergewöhnlich stark gefallenen Frühindikatoren der Wirtschaft. Das wird dieses Jahr wohl nicht mehr überstehen."

Doch welche Aktien empfiehlt der Experte jetzt dafür?

Kräfte ziehen Aktien nach unten / Deutschland kaum noch zu retten / Gold zu teuer? / Reinhard Panse

Reinhard Panse: In diese Aktien-Branchen würde ich jetzt investieren

So findet Panse, dass die Technologieaktien stark überbewertet sind dadurch die Bewertung des gesamten US-Aktienmarktes auf Rekordhöhen treiben, obwohl andere Bereiche fair bewertet sind. Anleger können sich auf defensivere Sektoren wie Gesundheitsaktien oder Basiskonsum konzentrieren, die in den USA weiterhin attraktiv sind, oder auf Märkte wie Europa, Japan oder Schwellenländer ausweichen. Wichtig ist es, den spekulativen Bereich im Portfolio zu reduzieren, um Risiken zu minimieren.

Warum Missstände nicht ewig vertuscht werden können, warum Gold viel tiefer stehen müsste als heute und welche Versäumnisse der deutschen Politik uns jetzt auf die Füße fallen werden, das erfahren Sie im gesamten Interview mit Reinhard Panse.

Und lesen Sie danach auch: 5 Aktien mit 500% Kurspotenzial – Diese Kracher begeistern jetzt die Börse