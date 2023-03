Aktuell erhöhen zahlreiche Banken ihre Zinsen für das Tagesgeld. Darunter befinden sich auch einige Volksbanken. Aber nicht alle. Bei welchen Banken es jetzt welche Zinsen auf das Tagesgeld gibt.

Die Nachfrage nach dem Tagesgeld bleibt hoch. Doch zuletzt tat sich trotz der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank EZB wenig bei den Zinsen auf das Tagesgeldkonto. Doch die Volksbanken haben ihre Zinsen seit Februar tatsächlich angehoben. Zwar längst nicht alle, denn es gibt bei den Volksbanken in Deutschland große regionale Unterschiede. Doch bei manchen Volksbanken gibt es ansprechende Angebote:

Da die Volksbanken in Deutschland regional aufgestellt sind und teilweise unabhängig voneinander agieren, gibt es hier ganz unterschiedliche Höhen und Konditionen. Wir haben einige Volksbanken exemplarisch herausgesucht und nach der Höhe der Zinsen geschaut. Oftmals sind diese noch an gewisse Konditionen gebunden, weshalb Kunden und Interessierte immer jeweils noch bei der betreffenden Volksbank nachfragen. (Stand 24.März 2023)

Volksbank Höhe Tagesgeldzinsen Einschränkung Münchner Bank eG 1,0% ab 250.000 Euro nur noch 0,85% Dortmunder Volksbank 0,5% - Volksbank Dresden Bautzen 0,6% zwischen 5.000 und 100.000 Euro 0,5% Volksbank Köln/Bonn 0,25% bis 0,6% ab 250.000 Euro nur noch 0% Berliner Volksbank 0,25% - Hamburger Volksbank 0,0% Bremische Volksbank 0,0% Leipziger Volksbank 0,0% Volksbank Stuttgart 0,0%

Einen Sonderfall stellt die Volksbank Köln/Bonn dar: ab 0 Euro auf dem Tagesgeldkonto gibt es hier 0,25 Prozent. Ab 2.500 Euro sind es 0,3 Prozent, ab 5.000 Euro 0,4 Prozent, ab 10.000 Euro sind es 0,5 Prozent und ab 20.000 Euro sogar 0,6%. Doch mit mehr als 250.000 Euro gibt es wieder 0 Prozent.

Und wer sich die Tabelle anschaut, der wird große Unterschiede feststellen. Teilweise gibt es ganz gute Zinsen, aber teilweise liegen die Volksbanken weit unter dem Markt-Durchschnitt. Denn beispielsweise im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich lassen sich Tagesgeldzinsen von 27 Banken zwischen 0,75 Prozent und 2,5 Prozent pro Jahr finden.

Doch erhöhen die Volksbanken bald vielleicht ihre Zinsen?

Erhöhen die Volksbanken bald die Zinsen auf das Tagesgeld?

Von den Volksbanken gibt es keine Infos darüber, ob eine Erhöhung der Zinsen auf dem Tagesgeldkonto geplant ist. Einige Banken haben ihre Zinsen ja bereits zuletzt angehoben. Ob andere Institute nachziehen, ist nicht bekannt. Schaut man sich den Markt an, so gibt es sicherlich etwas Nachholbedarf. Zudem erhöhte die EZB die Zinsen für den Einlagenzinssatz der Banken vor rund zwei Wochen um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Die Leitzinsen in der Eurozone betragen sogar 3,5 Prozent.

Gut möglich also, dass verschiedene Banken ihre Zinsen für das Tagesgeld demnächst erhöhen. Ob die Volksbanken auch dazu gehören, finden Bestandskunden jeweils bei ihrem Institut heraus.

Wichtig ist auch, beim Tagesgeld nicht nur dem höchsten Zinssatz hinterherzurennen. Gerade im aktuellen Umfeld, wo sich Sorgen um Banken breit machen, sollten Sparer ihre Einlagen vor allem bei sicheren und vertrauenswürdigen Anbietern haben und auf die Einlagensicherung achten.

Lesen Sie dazu auch: Banken: Wie sicher ist mein Geld? Das müssen Sie jetzt zur Einlagensicherung wissen