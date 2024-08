Die Nvidia-Zahlen zeigen: Die Börse ist hochnervös. Denn obwohl das Zahlenwerk gut ausfiel, sank die Aktie um über 7 Prozent. War das also schon der Verbote für einen Crash im September? Schließlich ist dieser Monat an der Börse stets der schlechteste. Was das für Aktien jetzt bedeutet.

Passiert jetzt an den Börsen nochmal das Gleiche, was uns Anfang August widerfahren war? Vor etwa vier Wochen hatten ja zunächst nicht mehr so tolle Zahlen bei den großen Tech-Unternehmen die Börse wackelig gemacht, bevor der Carry-Trade in Japan dann das Kartenhaus kurzzeitig zum Einsturz brachte. Zuletzt hatten sich die Börsen gut erholt, doch die neuesten Reaktionen auf die Nvidia-Zahlen lassen für den September nichts Gutes erhoffen. Oder?

Nvidia stürzt wieder ab - Ist das das Crash-Signal für September?

Der Börsenmonat September ist statistisch gesehen bei allen großen Indizes mit Abstand der schlechteste Börsenmonat. Auch neuere Assets wie Bitcoin oder Ethereum können sich dem nicht entziehen: Auch bei Kryptowährungen ist der September historisch schlecht. Warum das so ist, dafür gibt es keine klare Erklärung.

Weil Nvidia zwar gute Zahlen lieferte, die Aktie aber dennoch abverkauft wird, schwahnt Anlegern Böses. Alles zur Nvidia-Aktie lesen Sie hier nach: Nvidia sprengt alle Erwartungen – doch dieses Problem drückt die Aktie dennoch

Doch war dies jetzt ein Crash-Signal für den September? Nicht, wenn es nach dem Chefvolkswirt der Netfonds AG, Folker Hellmeyer geht. Denn der Börsen-Experte sagt zum aktuellen Aktien-Markt: "Zwar ist der Monat September an der Börse klassisch schwach, doch dieses Jahr ist das etwa anders." Und der Aktien-Experte fügt hinzu: "Denn die Entscheider in den USA werden bis zu den Wahlen am 5. November Ruhe an den Börsen haben wollen. Dafür wird jetzt im Hintergrund viel getan. Zudem werden die Notenbanken im September die Zinsen senken, was Aktien helfen sollte. Deswegen wird es meiner Meinung nach ein freundlicher September werden."

Kein Crash im September? Auf welche Aktien sollten Anleger jetzt setzen?

Falls Folker Hellmeyer Recht behält und es im September keinen weiteren Crash gibt, dann können Anleger ihre Portfolios einfach weiterlaufen lassen. Dennoch empfiehlt Hellmeyer, neben guten Aktien auch etwa 10 Prozent Gold und 2 Prozent Kryptowährungen mit ins Portfolio aufzunehmen.

Zudem sollten Anleger unserer Meinung nach jetzt vor allem auf Aktien setzen, die man langfristig halten möchte. Denn dann wäre auch ein Abverkauf im September nicht allzu schlimm, im besten Falle behält man sich etwas Cash auf der Seite, um dann nochmal günstiger einzusteigen.

Die Börsen werden höchstwahrscheinlich nicht einfach werden, aber wer auf gute Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen setzt, der wird wie immer auch mal einen schlechteren Börsenmonat aussitzen können.

Und lesen Sie dazu auch: Die haben einen Lauf: Aktien für die Ewigkeit Microsoft, Linde, Allianz, LVMH, Apple im Rally-Modus

oder: Nicht mehr lange: Wenn das passiert, vervielfachen sich Bitcoin und Ethereum