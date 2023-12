Börsen-Experte Folker Hellmeyer verrät, was jetzt in Deutschland und Europa passieren muss, damit wir endlich noch die Kurve kriegen. Erschwert wird dies aber durch das westliche System, welches droht, gegen den globalen Süden zu verlieren. Welche deutschen Aktien Folker Hellmeyer jetzt dennoch kaufen würde, was er Anlegern rät und warum Gold schützen kann.

So sagt Folker Hellmeyer: "Ich habe 2001 einen Artikel in der FAZ gehabt. Damals war ich Chefanalyst der Landesbank Hessen-Thüringen. Ich habe geschrieben: Das westliche System hat Krebs. Warum hat es Krebs? Wir überlasten uns. Wir wollen eine Rolle einnehmen, die wir eben nicht mehr haben. Wir haben eine verminderte Rolle in der Bedeutung der Weltwirtschaft, weniger Anteile an der Weltwirtschaft. Wir halten uns selbst nicht an Regeln."

Und was er bereits 2001 gesagt habe, das erweise sich auch heute weiterhin noch als wahr:

Folker Hellmeyer: Der globale Süden überholt uns

Denn Hellmeyer sagt: "Das westliche Finanzsystem, das immer noch dominant ist, aber immer schwächer wird - nicht nur von der Quantität, auch von der Qualität her - das steht ein Stück weit zur Disposition."

Zwar könne man sich davor mit Edelmetallen und Aktien schützen. Doch hier müssten Anleger ganz genau hinschauen und die richtige Wahl treffen. Hellmeyer: "Edelmetalle sind Währungen ohne Fehl und Tadel. Sie haben keine Haushaltsdefizite, keine Außenhandelsdefizite, keine Arbeitslosenrate, keine Korruption. Das kennen sie alles nicht. Also die gehören immer noch in das Portfolio mit hinein, fünf bis zehn Prozent, aber physisch hinterlegt. "

Dennoch können Anleger auch auf deutsche Aktien setzen. Vor allem Dividendenwerte hebt Folker Hellmeyer an dieser Stelle hervor.

