Heute um 20 Uhr deutscher Zeit wird die Fed dem Markt ihre Zinsentscheidung mitteilen. Die große Mehrheit des Marktes geht davon aus, dass Jerome Powell die Zinsen um weitere 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Aber was würde eigentlich geschehen, wenn die Zinsen nicht so stark erhöht würden?

Der Markt scheint eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed heute Abend von 0,75 Prozentpunkte in eine Spanne von 300-325 Basispunkte fest eingepreist zu haben. Auch deswegen stürzten die Märkte in den vergangenen Tagen nochmals ab: Denn für die meisten Anlageklassen und Aktien sind höhere Zinsen nicht förderlich. 82 Prozent der Marktteilnehmer gehen von ebenjenem Szenario aus. Lediglich 18 Prozent denken, dass die Zinsen sogar um einen ganzen Prozentpunkt und damit so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr angehoben werden.

Aber was passiert, wenn die Fed alle überrascht?

Zugegeben: Wahrscheinlich ist das nicht. Doch was wäre eigentlich, wenn die Fed die Zinsen nur um 0,5 Prozentpunkte erhöht? Eigentlich kann sie sich das aufgrund der niedrigen Inflation nicht erlauben. Und Fed-Chef Jerome Powell verkündete, dass er eher eine Rezession hinnimmt (und diese würde bei so hohen Zinsen zweifelsfrei demnächst kommen), als die hohe Inflation zuzulassen.

Doch sollte die Fed die Zinsen nicht so drastisch erhöhen oder sie zwar um 0,75 Prozentpunkte erhöhen, danach aber signalisieren, dass es das erstmal gewesen sein dürfte, dann dürften die Märkte frohlocken und nach oben schießen. Anleger würden sich in so einem Fall mit Aktien eindecken und Short-Wetten schließen. Der Euro, Edelmetalle und Kryptowährungen dürften deutlich steigen.

Wie gesagt: Wahrscheinlich ist dieser Fall nicht. Höchstwahrscheinlich wird die Fed die Zinsen heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit um 75 Basispunkte anheben. Sollte es dabei bleiben und nicht eine Erhöhung um 100 Basispunkte ins Haus stehen und würde die Fed danach einen Gipfel bei den Zinsen andeuten, dann dürfte sich der Markt auch erleichtert zeigen. Bei einer Erhöhung von einem 1 Prozentpunkt hingegen würden die Märkte wieder crashen. Und bei einer niedriger als erwarteten Anhebung dürften die Börsen stark steigen.