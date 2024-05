3,6 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld? Das klingt in Zeiten immer weiter sinkender Konditionen bei vielen Anbietern immer attraktiver. Diese beliebte Bank zahlt Neukunden jetzt die hohen Zinsen, wenngleich es einen Haken gibt.

Die Zinsen für viele Tagesgelder sinken immer weiter, da die meisten Anbieter in Europa eine Senkung der Einlagenzinsen der EZB im Juni erwarten. Dementsprechend wird es immer schwerer für Sparer attraktive Konditionen für das Parken des eigenen Kapitals zu bekommen. Doch trotzdem haben einige Banken noch attraktive Bedingungen zu bieten.

3,6 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld

So etwa die Barclays Bank, die bei vielen Verbrauchern in Deutschland vorrangig wegen ihrer Kreditkarten beliebt ist. Das Geldhaus bietet Kunden aktuell 3,6 Prozent an Zinsen, wenn sie erstmals ein Tagesgeld-Konto eröffnen. Damit liegt die Verzinsung deutlich höher als bei vielen Offerten deutscher Banken.

Allerdings gibt es einen Haken bei dem Tagesgeld der Barclays Bank. Für einige Anleger sogar zwei. So bietet das Geldhaus die hohen Zinsen nur für einen Zeitraum von drei Monaten nach Eröffnung. Außerdem unterliegt die Bank nicht der deutschen, sondern der irischen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Lohnt sich das Tagesgeld-Angebot?

Dementsprechend fragen sich Sparer bei dem Angebot der Barclays-Bank ganz besonders: Lohnt sich diese Offerte für mich?

Tatsächlich kann das Angebot von Barclays attraktiv sein, insbesondere für Anleger, die kein Problem mit einer ausländischen Einlagensicherung und gerne Zinshopping betreiben. Denn mit nur drei Monaten Zinsgarantie heißt es schon bald: Schnell wechseln.

Wer dagegen auf der Suche nach einer längeren Zinsgarantie von beispielsweise sechs Monaten ist, der kann einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich werfen.



