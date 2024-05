Diese beliebte deutsche Bank hat trotz Zinswende im Markt überraschend die Zinsen für Neu- und Bestandskunden erhöht. Zeit für Anleger sich dieses attraktive Angebot zu sichern, dass sowohl für Neu- als auch Bestandskunden gilt?

Während die Zinsen bei vielen Anbietern immer weiter sinken, hat die Norisbank überraschend eine Anhebung verkündet. Die Tochter der Deutschen Bank und beliebtes Online-Geldhaus vieler deutscher Sparer bietet jetzt diese attraktiven Konditionen:

Zinserhöhung beim Tagesgeld für Neu- und Bestandskunden

3,5 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld in einem Umfeld, in dem die Zinsen immer weiter sinken, sind definitiv nicht zu verachten, weshalb das Angebot der Norisbank jetzt definitiv einen Blick wert ist. So hat das Geldhaus angekündigt, bis zum 30. September die hohen Zinsen für Neukunden aufrechtzuerhalten.

Bestandskunden können ebenfalls von diesem Angebot profitieren, wenn Sie zuvor noch kein Tagesgeldkonto bei der Bank hatten. Zudem gibt es die Verzinsung auf Gelder, die bei der Norisbank oder der Deutschen Bank Gruppe zuvor in Depots oder Konten gelegen haben.

Übrigens: Durch die Übernahme der Deutschen Bank 2006 unterliegen alle Einlagen bei der Norisbank der Einlagensicherung der Bundesrepublik bis 100.000 Euro.

Lohnt sich das Angebot der Bank nach der Zinserhöhung?

Doch die Frage, die sich für die meisten Anleger stellt, ist: Lohnt sich dieses Angebot nach der Zinserhöhung?

Grundsätzlich bietet die Norisbank zwar nicht die höchsten Zinsen in Deutschland, doch besonders für Kunden, die ohnehin ein Konto bei dem Geldhaus haben, kann die Offerte jetzt attraktiv sein. Zusätzlich interessant ist die Offerte wegen der Zinsbindung bis Ende September.

Dementsprechend können Sparer sich das Angebot sichern. Wer dagegen aber auf der Suche nach den wirklich höchsten Tagesgeld-Zinsen ist, der kann einen Blick auf das Angebot von Trade Republic mit 4,0 Prozent Zinsen werfen. Hier geht es zur Eröffnung.

Alle weiteren Offerten in der Übersicht finden Sie im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich

