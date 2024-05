Bei dieser deutschen Bank gibt es ab heute das höchste Festgeld in Deutschland. Wie hoch die Zinsen sind und wie sehr sich das Angebot für Sparer lohnt.

Ab sofort erhöht die SWK Bank ihr Festgeld. Betroffen davon sind die Laufzeiten 18 Monate und 24 Monate. Für 18 Monate Festgeld zahlt die SWK Bank nun neuerdings 3,30 Prozent Zinsen. Auch bei einer Laufzeit von 24 Monaten betragen die Zinsen für das Festgeldkonto neuerdings 3,30 Prozent. Und hier geht es direkt zum Angebot der SWK Bank.

Das höchste Festgeld in Deutschland

Damit hat die SWK Bank im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich das höchste Festgeld-Angebot bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten hat die SWK Bank das zweithöchste Angebot hinter der J&T Direktbank mit 3,4 Prozent Zinsen.

Dabei ist die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH (SWK) eine deutsche Direktbank mit Sitz in Mainz. Das Institut hat sich auf die Online-Kreditvergabe spezialisiert und bietet auch Festgeld-Angebote an. Die Einlagen der Kunden unterliegen dabei der deutschen gesetzlichen Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro.

Doch lohnt sich das Festgeld für Sparer und Anleger?

Jetzt Festgeld mit hohen Zinsen bei der SWK abschließen?

Die Zinsen werden in Europa wohl nicht mehr weiter steigen. Ganz im Gegenteil: Die Marktteilnehmer erwarten, dass die Europäische Zentralbank bald die Zinsen senkt, weil die Inflation nachgelassen hat. In diesem Zuge dürften auch Banken ihre Einlagen weiter senken, weil sie selbst von der EZB weniger Zinsen bekommen. Unter diesem Aspekt dürfte es sich für Anleger und Sparer wohl lohnen, wenn sie sich jetzt noch gute Angebote sichern. Eine Erhöhung der Zinsen beim Festgeld, wie es jetzt bei der SWK Bank geschehen ist, ist zudem sehr selten. Man sollte sich das Angebot bei einer Laufzeit von 18 Monaten und 24 Monaten auf jeden Fall mal anschauen.

Wer kürzere Laufzeiten präferiert, der findet allerdings im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich noch höhere Zinsen als bei der SWK Bank. Somit sollte für jeden etwas dabei sein.

