Sie wollen nicht nur Zinsen auf Tages- und Festgeld erhalten, sondern auch auf ihr Girokonto? Diese Deutsche Bank bietet jetzt ein attraktives Angebot, welches Sie monatlich Zinsen kassieren lässt.

Seit den massiven Zinserhöhungen der Zentralbanken in den Jahren 2022 und 2023 sind Zinsen für viele Sparer wieder ein allgegenwärtiges Thema geworden. Allerdings gibt es nicht nur Gelder für das Parken von Kapital auf Fest- und Tagesgeldkonten, sondern inzwischen bieten einige Anbieter auch Zinsen für das Girokonto.

Besonders eine deutsche Bank tut sich dabei mit ihrem Angebot hervor:

Zinsen nicht nur auf Tagesgeld, sondern auch auf das Girokonto

Konkret geht es dabei um die C24 Bank, eine Tochter des Vergleichsunternehmens Check24. Dieser Anbieter ist bereits in der Vergangenheit mehrfach mit ganz besonderen Aktionen und guten Angeboten aufgefallen. So bot die C24 Bank als erstes 4,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld (Angebot nicht mehr aktiv) und brachte auch als erster Anbieter in Deutschland ein Girokonto mit bis zu vier kostenlosen und verzinsten Unterkonten auf den Markt.

Im Dezember hat die C24 ihr Angebot nun nochmals deutlich aufgebessert. Statt 2,0 Prozent Zinsen auf das Hauptkonto und die Unterkonten (Verzinsung Hauptkonto bis 50.000 Euro – Verzinsung Unterkonten bis 5.000 Euro), gibt es jetzt 2,5 Prozent und das ohne Voraussetzungen auf unbestimmte Zeit. Zudem bietet die C24 Bank ihren Kunden Echtzeitüberweisungen, Cashback bei verschiedenen Partnershops uvm.

Lohnt sich das attraktive Angebot dieser deutschen Bank?

Allerdings werden sich viele Sparer und Anleger fragen: Lohnt sich dieses Angebot auch?

Wirft man einen Blick auf den Börse Online Girokonto-Vergleich, so wird klar: definitiv. Das kostenlose Konto der C24 Bank ist im Vergleich unter den Top 5 gelandet und nur einer von drei Anbietern aus dieser Riege, die das Girokonto auch völlig ohne Geldeingang zur Verfügung stellen.

Das Angebot der C24 Bank kann sich also durchaus lohnen, besonders dann, wenn man regelmäßig viel Liquidität auf dem Girokonto vorhält oder einer der anderen Vorteile für die eigenen Bedürfnisse wichtig ist.

