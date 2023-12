Zuletzt gab es kaum noch Erhöhungen beim Tagesgeld. Im Gegenteil wurden viele Zinsen sogar gesenkt. Doch wie kann es 2024 weitergehen? Und lohnen sich ING, Volkswagen Bank, Consorsbank, Scalable und Co. noch?

Vorbei scheinen die Zeiten, in denen es bis zu 4 Prozent Zinsen bei manchen Banken auf dem Tagesgeld gab. Zumindest für Neukunden und für eine kurze Zeit. Und viele Sparer fragen sich: Wie geht es 2024 mit den Zinsen und dem Tagesgeld weiter?

ING, Volkswagen Bank, Consorsbank, Scalabe noch mit hohen Zinsen

Die gute Nachricht ist: Noch gibt es relativ hohe Zinsen auf dem Tagesgeld. Zwar sind die Zinssätze leicht gesunken, doch Neukunden können im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich immer noch lukrative Angebote finden.

So bietet etwa die Barclays Bank Neukunden für die ersten 6 Monate 3,85 Prozent Zinsen an. Bei einer Anlage von 25.000 Euro sind das fast 500 Euro innerhalb von 6 Monaten vor Steuern. Zwar sinken die Zinsen nach den ersten 6 Monaten auf 1,2 Prozent p.a., aber dennoch ist das einiges. Hier geht es zum Angebot der Barclyas

Und auch die Volkswagen Bank bietet Sparern für die ersten 6 Monate 3,83 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld an. Hier geht es zur Volkswagen Bank

Bei der Consorsbank sind es immerhin noch 3,77 Prozent Zinsen p.a. für Neukunden im ersten Halbjahr. Wer aber ein Depot dazu eröffnet und gewisse Bedingungen erfüllt, der kann sich die hohen Zinsen für eine längere Zeit sichern. Hier geht es zur Consorsbank

Sinken 2024 die Zinsen auf dem Tagesgeld?

Doch auch die ING und der Broker Scalable Capital bieten noch gute Zinsen an. Bei der ING sind es 3,75 Prozent Zinsen für die ersten sechs Monate für Neukunden (hier geht es zum Tagesgeld der ING) und bei Scalable Capital sind es 3,55 Prozent für Neukunden in den ersten 6 Monaten. Hier geht es zu Scalable Capital

Sparer sehen, dass es also durchaus auch in 2024 noch hohe Zinsen auf dem Tagesgeld gibt. Weil die Europäische Zentralbank EZB die Zinsen aber vermutlich nicht weiter erhöht und sogar senken dürfte, dürften auch die Spitzen-Zinsen beim Tagesgeld etwas fallen. Allerdings nicht auf null. Auch im kommenden Jahr wird es gute Zinsen geben. Und da die Inflation aktuell ja recht niedrig ist, können Sparer sogar mit dem Tagesgeld einen Realzins erwirtschaften. Auch wenn die Zinsen also in der Spitze fallen dürften, so könnten dennoch viele Banken die Zinsen für Bestandskunden noch etwas anheben. Hier gibt es nämlich noch viel Spielraum nach oben. Noch ist der Zins-Traum also nicht vorbei.

Und lesen Sie auch: Trade Republic, Scalable, Finanzen.net Zero – Jetzt bei den besten Brokern Deutschlands ein Konto eröffnen?

oder: Experte warnt: Wer auf dem Tagesgeld anlegt, der gehört zukünftig zu den Verlierern

Neuer Zins-Newsletter Sie wollen höhere Zinsen für Ihr Tagesgeld und lieben Steuertipps, die Ihnen 2024 viel Geld sparen? Der neue kostenlose Newsletter von €uro, dem Magazin für Wirtschaft und Geld, startet im Dezember und liefert Ihnen jeden Freitag wissenswerte Finanzinformationen – und noch viel mehr. Jetzt für den €uro Finanz-Newsletter anmelden und profitieren.