“Sell in May and go away” ist eine der beliebtesten Weisheiten an der Börse. Doch woher stammt dieser Satz eigentlich? Und ist dieser Ansatz wirklich eine gute Börsenstrategie um die Märkte zu schlagen?

Jeder an der Börse kennt die alte Weisheit “Sell in May and go away, but remember to come back in September”. Doch während dies wie eine ausgeklügelte Börsenstrategie klingt, kommt der Spruch aus England im 19. Jahrhundert, als Händler sich im Mai mit der beginnenden Pferderennsaison aus London verabschiedeten und ihre Aktienpositionen glattstellten. Im September, nach den letzten Rennen, kehrten die Spekulanten dann wieder an die Londoner Börse zurück.

Doch trotz dieser Hintergrundgeschichte kann “Sell in May and go away” ein überraschend gutes Anlagekonzept sein.

Sell in May and Go away? Eine Börsenstrategie, um den Markt zu schlagen?

Denn tatsächlich sind die Monate Mai bis Oktober an der Börse vergleichsweise schlecht. Daher wird die Mehrheit der Rendite am Markt in den Wintermonaten erzielt. Hintergrund sind unter anderem der Zeitpunkt von Dividendenzahlungen, Boni, die Steuersaison in den USA und die niedrigere Liquidität an den Märkten durch die Urlaubssaison.

Dow Jones Data Performance der einzelnen Börsenmonate S&P500

Dementsprechend war in der Vergangenheit “Sell in May and go away” eine sehr erfolgreiche Anlagestrategie, mit der man sogar den Markt hätte schlagen können. Denn so hätte man sich nicht nur vor Verlusten während der Sommerperiode geschützt, sondern ebenfalls Aktien im schwachen September zu einem wesentlich günstigeren Kurs einsammeln können.

Barons / Bloomberg Performance der Sell in May Strategie S&P500

Jetzt im Mai Aktien verkaufen?

Sollten Anleger deswegen im Mai Aktien verkaufen? Die klare Antwort ist nein. Denn obwohl die Statistik recht eindeutig erscheint, unterliegt das Jahr 2024 seinen ganz eigenen Regeln, insbesondere getrieben durch den US-Präsidentschaftszyklus.

Dow Jones Data Performance der Monate in US-Wahljahren S&P500

Hier zeigt sich primär durch die politische Situation getrieben ein gänzlich anderes Bild an den Märkten, mit starken Renditen während der Sommerperioden, die Anleger auf keinen Fall verpassen wollen.

